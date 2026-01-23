Saraswati Puja 2026: श्रद्धा और भक्ति के साथ आज मनाई जा रही सरस्वती पूजा, देखे मां की प्रार्थना

Saraswati Puja 2026: आज 23 जनवरी 2026 को पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ बिहार में सरस्वती पूजा मनाई जा रही है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को विद्या की देवी मां सरस्वती की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है और उनका जन्मोत्सव भी मनाया जाता है. आज सरस्वती पूजा की शुरूआत मां के इस प्रार्थना से करे जो मां हंसवाहिनी को बहुत प्रिय है.
Saraswati Puja 2026: आज23 जनवरी 2026 को पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विद्या की देवी मां सरस्वती की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है और इसी दिन मां सरस्वती का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है. मां सरस्वती को हंसवाहिनी और वीणावादिनी के रूप में पूजा जाता है. ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से उनकी आराधना करने से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान में वृद्धि होती है, साथ ही शिक्षा, कला और संगीत के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त होती है. बिहार में सरस्वती पूजा का विशेष महत्व है, जहां स्कूलों, कॉलेजों, गांवों और मोहल्लों में जगह-जगह भव्य पूजा पंडाल सजाए जाते हैं और लोग पूरी आस्था के साथ मां की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करते हैं. इस दिन खासतौर पर विद्यार्थी, शिक्षक और कला से जुड़े लोग मां सरस्वती की आराधना करते हैं. आज सरस्वती पूजा की शुरूआत मां के इस प्रार्थना से करे जो मां हंसवाहिनी को बहुत प्रिय है. आज सरस्वती पूजा का मुहूर्त सुबह 07:13 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:33 बजे तक रहेगा.
सरस्वती प्रार्थना
मां शारदे कहां तू
वीणा बजा रही है
मां शारदे कहां तू
वीणा बजा रही है
किस मनोहर ज्ञान से तू
जग को लुभा रही है
मां शारदे कहां तू
वीणा बजा रही है
किस भाव में भवानी
तू मग्न हो रही है
विनती नहीं हमारी
क्यों मां तू सुन रही है
हम दीन बाल कब से
विनती सुना रहे हैं
हम दीन बाल कब से
विनती सुना रहे हैं
चरणों में तेरी माता
हम सर झुका रहे हैं
मां शारदे कहां तू
वीणा बजा रही है
अज्ञान तुम हमारा
मां शीघ्र दूर कर दो
द्रुत ज्ञान शुभ्र हम में
मां शारदे तू भर दो
प्राणों से तुमको प्यारे
सब पुत्र हैं दुलारे
प्राणों से तुमको प्यारे
सब पुत्र हैं दुलारे
करुणा की धारा सब पे
मैया बहा रही है
मां शारदे कहां तू
वीणा बजा रही है
हमको दयामयी तू
ले गोद में पढ़ाओ
अमृत जगत का हमको
मां शारदे पिलाओ
मातेश्वरी तू सुन ले
सुंदर विनय हमारी
कर के दया तू हर ले
बाधा जगत के सारे
मां शारदे कहां तू
वीणा बजा रही है
किस मनोहर ज्ञान से तू
जग को लुभा रही है
मां शारदे कहां तू
वीणा बजा रही है
