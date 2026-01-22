Saraswati Puja 2026: 23 जनवरी को पीले या सफेद कपड़े पहनना क्यों है जरूरी? जानें पूजा का महामुहूर्त और विधि

Saraswati Puja 2026: इस वर्ष बसंत पंचमी 23 जनवरी, 2026 को पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाएगी. इस दिन माघ माह की पंचमी तिथि पर मां सरस्वती की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है. पीले और सफेद रंग के वस्त्र पहनकर देवी की आराधना करना शुभ माना जाता है. पूजा का शुभ समय सुबह 7:13 बजे से दोपहर 12:33 बजे तक है.
Saraswati Puja 2026: इस वर्ष बसंत पंचमी का पर्व शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 को पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा. माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विद्या और कला की देवी मां सरस्वती की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है और यही दिन उनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है. मां सरस्वती को हंसवाहिनी और वीणावादिनी के रूप में जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से उनकी आराधना करने से बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है और शिक्षा, कला, संगीत तथा विज्ञान के क्षेत्र में अपार सफलता मिलती है. बिहार में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है, जहां स्कूल, कॉलेज, गांव और मोहल्लों में भव्य पंडाल सजाए जाते हैं और लोग पूरी आस्था के साथ मां की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करते हैं. विद्यार्थी, शिक्षक और कला से जुड़े लोग विशेष रूप से इस दिन मां सरस्वती की आराधना करते हैं, जिससे उनके ज्ञान, कला और प्रतिभा में निखार आता है.
शुभ रंग और पारंपरिक आस्था
मान्यताओं के अनुसार, बसंत पंचमी के दिन पीले और सफेद रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ होता है. सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है, जबकि पीला रंग ऊर्जा, प्रसन्नता और सकारात्मकता का परिचायक माना जाता है. लोग इस दिन इन रंगों के कपड़े पहनकर मां सरस्वती की आराधना करते हैं. खासकर विद्यार्थी और कला से जुड़े लोग पीले और सफेद रंग के कपड़े पहन कर पूजा में भाग लेते हैं, जिससे ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है और धार्मिक वातावरण में उत्सव की चमक और बढ़ जाती है.
पूजा का शुभ समय और विधि
सरस्वती पूजा करने का सबसे शुभ समय 23 जनवरी, 2026 को सुबह 7:13 बजे से दोपहर 12:33 बजे तक रहेगा. पूजा के दौरान अपने दाहिने हाथ से देवी सरस्वती को सफेद चंदन और पीले-सफेद फूल अर्पित करें. यह भक्ति और सम्मान का प्रतीक है. पूजा के दौरान शुभ संकेतों और परंपराओं का पालन करते हुए आस्था के साथ सभी विधियों को संपन्न किया जाता है, जिससे देवी सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में ज्ञान और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है. बसंत पंचमी पर देवी को अर्पित करने के लिए विशेष प्रसाद तैयार किया जाता है. इसमें मिश्री, दही और लावा का मिश्रण या सबसे आदर्श प्रसाद केसर मिश्रित खीर तैयार किया जाता है, जिसे अत्यंत पूजनीय माना जाता है.
