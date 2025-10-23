स्कूल टीचर से बनीं बिजनेस वुमेन, विदेशों में भी हैं कस्टमर, 400 पेंटरों को दिया रोगजार

Jharkhand News: झारखंड की राजधानी रांची में रहने वाली सुनिता ने अपने शौक को ही बिजनेस में बदल लिया. वह इस बिजनेस के साथ में ही रांची के सेंट थॉमस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम भी करती हैं. वह बच्चों को पढ़ाने के बाद 4 घंटे अपने बिजनेस में देती है. सुनिता को बचपन से पेंटिग करने का काफी ज्यादा शौक था. उन्होंने अपने इस पेंटिग को कागज की जगह साड़ी पर करना शुरू करा और धीरे-धीरे उनका यह बिजनेस बड़ा होता गया. उनके स्टूडियो का नाम 'हुनर' है.

400 से अधिक लोगों को मिला रोजगार-

सुनिता के पास बिजनेस आइडिया तो था पर उनके पास समय की कमी होने के कारण उन्होंने गांव के सारे पेंटिग एक्सपर्ट को इकट्ठा किया और उनसे यह पेंटिग साड़ियों पर करवाना शुरू किया. यह सारे कालाकार अपने काम में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हैं. सारी कालाकरियां यह तसर सिल्क की साड़ियों पर करती है. इनके बिजनेस का फैलाव झारखंड के अलग-अलग गांवों में है. सुनिता के इस बिजनेस से काफी ज्यादा फायदा मिला है. 400 से अधित कारीगरों को उनके इस बिजनेस से रोजगार मिला है.

अमेरिका से आते हैं ऑर्डर-

इनकी एक एक साड़ियों की कीमत लगभग 40 से 50 बजार तक की होती है. विदेशों तक इनकी साड़ियों की डिमांड है. सुनिता और इनके कालाकारों की साड़ियों की डिमांड सबसे ज्यादा अमेरिका और ऑर्डर से आते हैं. आसपास के राज्यों जैसे दिल्ली, यूपी से भी इनके ऑर्डर की काफी ज्यादा डिमांड़ होती हैं. अगर आपको भी इनकी बनाई साड़ियों को खरीदना है. तो आप रांची में बने स्टूडियो में विजिट कर सकते है और इनसे संपर्क कर सकते हैं. अगर किसी व्यक्ति को इस पर अपना कुछ ड़िजाइन कराना है. तो वह साड़ी कस्टमाइज भी करवा सकता है. साड़ी पर डिजाइन से लेकर पेंटिग तक सब आपके हिसाब से हो सकता है.

