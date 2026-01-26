Advertisement
सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे: राजन जी की सुरीली आवाज में गूंजी अयोध्या की महिमा, भत्तों के दिलों को लुभाया

Rajan Ji Maharaj Bhajan: कथावाचक राजन जी महाराज का जन्म कोलकाता में हुआ था, लेकिन मूल रूप से उनका परिवार सिवान जिले से हैं. राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है. उनके भजन को भक्त काफी पसंद करते हैं.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Jan 26, 2026, 06:24 AM IST

सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे: राजन जी की सुरीली आवाज में गूंजी अयोध्या की महिमा, भत्तों के दिलों को लुभाया
Rajan Ji Maharaj Bhajan: पूज्य राजन जी महाराज अपने कथा और भजन को लेकर श्रद्धालुओं के बीच काफी मशहूर है. यूट्यूब से लेकर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्हें लोग फॉलो करते हैं. उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुआ ये भजन सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे श्रद्धालुओं को काफी पसंद आ रहा है. इस गाने का वीडियो 12 दिन पहले ही Pujya Rajan Ji Official पर अपलोड हुआ है, जिसे अब तक 44k से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. यूट्यूब पर राजन जी महाराज के 4.45 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स है.

राजन जी महाराज का प्यारा भजन
भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं, 'सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे. मोहे मीठो-मीठो सरयू जी को पानी लागे. धन्य कौशल्या, धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया. धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलें चारों भैया. मीठी रसीली प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे. मोहे मीठो-मीठो सरयू जी को पानी लागे. अयोध्या का दर्शन करिए-छोटी छावनी, रंग महल, हनुमान गढ़ी अति सुंदर. स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर. सीताराम जी की शोभा सुखकारी लागे, सुखकारी लागे. मोहे मीठो-मीठो सरयू जी को पानी लागे.'

यह भी पढ़ें: 'छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा', राजन जी महाराज ने समझाया जीवन का अंतिम सत्य

राजन जी महाराज आगे गाते हैं, 'सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की. जानकी महल सुचि सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की. यहां के कण-कण से प्रीत पुरानी लागे, प्रीत पुरानी लागे. मोहे मीठो-मीठो सरयू जी को पानी लागे. "जय सियाराम, दंडवत भैया" मधुर वाणी सब बोलें. करें कीर्तन संत मगन मन गली-गली में डोलें. सीताराम राम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे. मोहे मीठो-मीठो सरयू जी को पानी लागे. प्रभु पद प्रेम प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को. जन राजेश रहे नित निर्भय, फिकर कहो क्या उसको, जिसको मात-पिता रघुनाथ सिया महारानी लागे, सिया महारानी लागे. मोहे मीठो-मीठो सरयू जी को पानी लागे.'

