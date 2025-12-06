'तेरी मंद मंद मुस्कनियां पे बलिहार राघव जी', राजन जी महाराज के इस भजन से करें अपने दिन की शुरुआत

Rajan Jee Maharaj Bhajan: मशहूर कथावाचक राजन जी महाराज के भजन को हर घर में सुना जाता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजन जी महाराज के भजन को बड़ी संख्या में लोग देखते भी है. राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है. उनका घर कोलकाता में है, जहां उनका जन्म हुआ था. लेकिन मूल रूप से उनका परिवार बिहार के सीवान जिले से ताल्कुल रखता है. यूट्यूब (Pujya Rajan Jee) पर राजन जी महाराज के 4.42 से अधिक सब्सक्राइबर्स है. फेसबुक (Pujya Rajan Jee) पर 4.4 लाख फ़ॉलोअर्स, इंस्टाग्राम (pujya_rajan_jee) पर 1.5 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स है. राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर कई सारे भजन अपलोड हुए हैं, उनमें से एक सबसे वायरल भजन तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी है.

इस भजन को राजन जी महाराज सुनाते हुए गाते हैं, 'तेरी मंद-मंद मुस्कनिया पर बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी. तेरी मधुर-मधुर मुस्किनिया पर बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी. तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले-काले. तेरी पांव की पैयजनियां पर बलिहार राघव जी. तेरी मंद-मंद मुस्कनियां पर बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी. तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं सबको प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं सबको प्यारे, तेरी तिरछी सी चितवनियां पर बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी. तेरी मंद-मंद मुस्कनियां पर बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी. तेरी चाल गजब मतवाली, लगती है प्यारी-प्यारी, तेरी चाल अजब मतवाली, लगती है सबको प्यारी, तेरी बु्ल्कन की लड़कियां पर बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी. तेरी मंद-मंद मुस्कनिया पर बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी.'

उनके इस भजन को 3 सप्ताह पहले उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल (Pujya Rajan Jee) पर अपलोड किया गया है. इस वीडियो को अब तक 74 हजार से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. बता दें कि ये भजन भी राजन जी महाराज के वायरल भजन में से एक है. वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट भी किया है. एक ने कमेंट कर लिखा- हर क्षण यही भजन जुबां पर आ रही है. जय सिया राम. वही, एक अन्य ने लिखा- दिल को छू लेने वाला भजन वही, एक तीसरे यूजर ने कमेंट कर लिखा, सबसे सुंदर भजन. कई लोगों ने वीडियो के कमेंट में दिल वाला इमोजी भी भेजा है, जो राजन जी महाराज के प्रति प्रेम को दर्शाता है.

