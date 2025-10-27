Advertisement
तेजस्वी के अरमानों पर तेज प्रताप ने फेरा पानी! मुख्यमंत्री बनने को लेकर कह दी बड़ी बात

Bihar Vidhansabha Chunav 2025: चुनाव की शुरूआत हो चुकी है. इस बार चुनाव नवम्बर में दो चरणों में होएंगे. चुनाव की तैयारियां जोर-शोर से हो रही है. इस बीच पक्ष विपक्ष के नेता दूसरे पर तंज कसते नजर आ रहे हैं. इसी बीच लालू यादव के घर में ही पक्ष विपक्ष का माहौल है. यहां एक भाई अपने दूसरे भाई पर ही तंज कसते हुए दिखाई दिए. 

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 27, 2025, 01:15 PM IST

Bihar Vidhansabha Chunav 2025: लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार की महुआ विधानसभा सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, यह बिहार की जनता तय करेगी. उन्होंने तेजस्वी यादव की घोषणाओं पर भी सवाल उठाए. तेज प्रताप यादव अपनी राजनैतिक कर्मभूमि महुआ में बाइक पर चुनाव प्रचार कर रहे थे. उन्होंने कहा कि महुआ में रोड नहीं बना है. स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं. तेज प्रताप ने कहा, 'जिस तरह हमने महुआ में मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया. इसी तरह वे यहां सड़कों का निर्माण कराएंगे. जनता से किया गया वादा पूरा करेंगे.'

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव और उपमुख्यमंत्री उम्मीदवार मुकेश सहनी पर तेज प्रताप यादव ने जवाब दिया और कहा, 'जनता परेशान है. युवाओं को रोजगार चाहिए. यहां मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम कौन बनेगा, ये जनता पर निर्भर करता है. जिसके पास पावर होगी, जनशक्ति जिसे मिलेगी, वह मुख्यमंत्री बनेगा.'

उन्होंने राजद के निवर्तमान विधायक और प्रत्याशी पर भी हमला बोला. तेज प्रताप ने कहा, 'उन्होंने महुआ में कोई काम नहीं किया. विधायक ने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया.' तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव फर्जी लोगों को ही टिकट दे रहे हैं.

तेजस्वी यादव की घोषणा पर उन्होंने कहा, 'घोषणाएं हर कोई करता है. जनता से वादा कर देना अलग है, लेकिन कुर्सी पर बैठने के बाद लोभ आ जाएगा. इसलिए जनता से वादा करें तो उन पर खरा उतरें. घोषणाओं को पूरा करने की तेज प्रताप यादव की क्षमता है और इसका उदाहरण महुआ में बना मेडिकल कॉलेज है.' महुआ से अगर जीते हैं तो क्या माता-पिता से आशीर्वाद लेने जाएंगे? इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा, 'मां-बाप का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है और महुआ की जनता का भी आशीर्वाद हमारे साथ है.'

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

