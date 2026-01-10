'तेल, चमेली, चंदन, साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट', राजन जी महाराज के इस भजन में छुपी है जीवन की सरल सच्चाई!

Rajan Ji Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज जीवन से आधारित भजन श्रद्धालुओं को सुनाते हैं, जिसे वो काफी पसंद भी करते हैं. यूट्यूब पर राजन जी महाराज के 4.45 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स है. वे अपने चैनल (Pujya Rajan Jee) पर भजन से लेकर कथा तक की वीडियो शेयर करते हैं. फेसबुक पर 4.4 लाख, इंस्टाग्राम (pujya_rajan_jee) पर 1.5 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स है. राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर एक नया भजन अपलोड है, 'तेल, चमेली, चंदन, साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट' इस भजन के वीडियो को अब तक 21 हजार से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.

राजन जी महाराज ने सुनाया भजन

भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं, 'तेल, चमेली, चंदन, साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट. आवागमन लगी दुनिया में, जगह है ये रेस्टोरेंट. आवागमन लगी दुनिया में, प्यारे जगह है ये रेस्टोरेंट. अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट. अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट. हरिद्वार-मथुरा-चाहे काशी घूमो दिल्ली कैंट. अरे हरिद्वार मथुरा-चाहे काशी घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे घूमो दिल्ली कैंट. मन में नाम प्रभु का राखों, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट. राष्ट्रपति या जरनल करनल या लेफ्टिनेंट, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंस, जगत में कोई न परमानेंट. साधु-संत संगत कर लो ये सच्ची गर्वमेंट, रे प्यारे ये सच्ची गर्वमेंट. लाल सिंह कहें इस दफ्तर में मत होना अब्सेंट, जगत में कोई न परमानेंट. तेल, चमेली, चंदन, साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट.'

भजन पर फैंस ने किया रिएक्ट

भजन पर लोगों ने अपना रिएक्शन भी दिया है. एक ने कमेंट कर लिखा, 'गीत को नमन मधुर लय को नमन भाव और प्रेम को नमन वंदन'. एक अन्य ने कमेंट कर लिखा, राजन जी महाराज, आपने कितना सुंदर भजन गाया है.' बता दें कि राजन जी महाराज का जन्म कोलकाता में हुआ था, लेकिन मूल रूप से उनका परिवार सिवान जिले से ताल्लुक रखता है. राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है.

