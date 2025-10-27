Chhath Puja 2025: छठ पर धूम मचा रहे अनुराधा पौडवाल के ये गीत

Chhath Puja 2025: छठ बिहार और यूपी में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्व हैं. आज 27 अक्टूबर दिन सोमवार को छठ का तीसरा दिन है. तीसरे दिन पर व्रतियां घाट पर जाकर पानी में खड़े हो कर डूबते हुए सूरज को अर्घ देती हैं. छठ ही एक ऐसा पर्व है, जहां उगते और डूबते सूरज दोनों को अर्घ दिया जाता है. छठ के दिन हर घर में छठ के गीत बजते हुए मिलते हैं. इस साल तो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भी छठ के गीतों को बजाया गया था. छठ और छठ के गीत दोनों का सम्मेलन काफी ज्यादा मन को शांति देने वाला होता है. छठ गीतों के लिए फैमस आपने कई नाम सुने होंगे. इनमें से एक नाम अनुराधा पौंडवाल का हैं. आइए आपको इनके कुछ लोकप्रिय छठ गीतों के बारे ने बताए.

अरघ के बेर-

अनुराधा पौडवाल का गाना छठ पूजा के प्रसिद्ध गानों में से एक हैं. इस गाने को सुन सभी लोग मंत्रमुग्घ हो जाते हैं. 'छठ पूजा के गीत' एल्बम में यह गाना सम्मलित है. इसको गाने वाली जरूर अनुराधा हो पंरतु इस गाने के बोल विनय बिहारी ने लिखे हैं. यह गाना टी-सीरीज भक्ति सागर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर है, जहां पर आप जा कर इस गीत को सुन सकते है.

उगा हो सूरज देव-

यह गाना छठ पूजा के सबसे प्रसिद्ध गानों में से एक हैं. छठ के इस गाने की धूम हर जगह पर हैं. अनुराधा पौडवाल के इस गाने को 30 करोड़ से भी अधिक व्यूज मिले हुए हैं.

मारबो रे सुगवा धनुख से-

अनुराधा पौडवाल के इस गाने को यूट्यूब पर लगभग 6 करोड़ से भी अधिक व्यूज मिले हुए हैं. इस गाने को कम्पोज करने वाले सुंरिदर कोहली है. छठ गीत के इस गाने को आप यूट्यूब पर 'बहंगी छठ माई के जाए' एल्बम और टी-सीरीज के यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं.

आदित मनाईला-

अनुराधा पौडवाल के इस गाने को 37 लाख से ज्यादा के व्यूज मिले हुए हैं. गाने को यूट्यूब पर टी-सीरीज पर शेयर किया गया है.

चार पहर हम जल थल सेविला-

इनके इस गाने को 1.72 लाख व्यूज मिले हुए हैं. यह गाना भी लोगों के बीच काफी ज्यादा फैमस हैं. आप इस गाने को कोई भी प्लैटफार्म पर जा कर अपनी प्लेलिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

