Rajan Ji Maharaj Bhajan: 'केवट प्रसंग' की इन चौपाइयों ने जीता श्रद्धालुओं का दिल, राजन जी महाराज की गायकी ने बांधा समां

Rajan Ji Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज के कथा और भजन को लोग सुनना काफी पसंद करते हैं. यूट्यूब पर उन्हें बड़ी संख्या में लोग देखते हैं. उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुआ केवट प्रसंग श्रद्धालुओं को काफी पसंद आ रहा है. 

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Jan 30, 2026, 06:21 AM IST

Rajan Ji Maharaj Bhajan: 'केवट प्रसंग' की इन चौपाइयों ने जीता श्रद्धालुओं का दिल, राजन जी महाराज की गायकी ने बांधा समां (इमेज क्रेडिट- राजन जी महाराज यूट्यूब चैनल)

Rajan Ji Maharaj Bhajan: पूज्य राजन जी महाराज लोकप्रिय और प्रभावशाली कथावाचक हैं. उनका जन्म 6 सितंबर 1982 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक मध्यमवर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था. वही, उनका पैतृक गांव बिहार के सीवान जिले में है. राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है. वे प्रेममूर्ति पूज्य संत श्री प्रेम भूषण जी महाराज को अपना आराध्य और गुरु मानते हैं और उन्हीं की प्रेरणा से आध्यात्म की दुनिया में कदम रखा. राजन जी महाराज के कई भजन सोशल मीडिया पर वायरल है. लोग उन्हें सुनना काफी पसंद करते हैं. एक महीने पहले उनके यूट्यूब चैनल पूज्य राजन जी ऑफिशियल पर अपलोड हुआ 'केवट प्रसंग' की चौपाई श्रद्धालुओं को काफी पसंद आ रही है. इसे अब तक 65k से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.

'केवट प्रसंग' की चौपाई

मांगी नाव न केवटु आना। कहरु तुम्हार मरमु मैं जाना ॥

चरन कमल रज कहुं सबु कहई। मानुष करनि मूरि कछु अहई ॥

छुआत सिला भइ मुनिपति बरनी। पाहन तें न काठ कठिनाई ॥

तरनिउ मुनि घरनी होइ जाई। बाट परइ मोरि नाव उड़ाई ॥

एहि प्रतिपालउं सबु परिवारू। नहिं जानउं कछु अउर कबारू ॥

जौं प्रभु पार अवसि गा चहहू। मोहि पद पदुम पखारन कहहू ॥

पद कमल धोइ चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहौं। मोहि राम राउरि सोहं दशरथ सपथ सब साची कहौं ॥

राजन जी महाराज के इस भजन का अर्थ-
इस प्रसंग में केवट प्रभु श्री राम से कहता है कि हे नाथ. मैंने आपका मर्म (भेद) जान लिया है. आपके चरण कमलों की धूल में कोई ऐसी जड़ी-बूटी है जिससे पत्थर की शिला भी स्त्री बन गई। मेरी नाव तो लकड़ी की है, अगर यह भी स्त्री बन गई तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा क्योंकि मैं इसी नाव से सबका पालन-पोषण करता हूं. इसलिए प्रभु, यदि आप पार जाना चाहते हैं, तो पहले मुझे अपने चरण धोने की अनुमति दें.

