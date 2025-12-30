'कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी', भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा को दर्शाता है राजन जी महाराज का ये भजन

Rajan Ji Maharaj Bhajan: कथावाचक राजन जी महाराज बड़े ही प्यार से भजन और कथा सुनाते हैं, जिसे भक्त प्यार से सुनते हैं. उनकी सभा में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है. यूट्यूब पर राजन जी महाराज के 4.45 से अधिक सब्सक्राइबर्स है. वे अपने चैनल पर भजन और कथा के वीडियो शेयर करते हैं. उनमें से एक भजन है, 'जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा'. इस वीडियो को राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर कल (29 दिसंबर) ही अपलोड किया गया है और खबर लिखे जाने तक इसे 4 हजार से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.

'जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा'

भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं, 'जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा. ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर नाथ मैं किस से कहूंगा.जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा. न कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी. तुम्हें छोड़ कर नाथ मैं किस से कहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा. दया नाथ दयनीय है मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी है सारी सारी निरस्था. सहाओगे नाथ जो भी वो शेष सहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा. जहां नाथ रख दोगे वही मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा.'

इस भजन के माध्यम से राजन जी महाराज भगवान के लिए अपनी भक्ति को दर्शा रहे हैं. भजन के सुर इतने शानदार है कि आपको भी झुमने पर मजबूर कर देंगे. बता दें कि राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है. उनका घर कोलकाता में है, जहां उनका जन्म हुआ था. मूल रूप से उनका परिवार सीवान जिले से ताल्लुकात रखता है. राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर कई ऐसे भजन है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है.

