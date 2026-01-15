'मुख बोलता है या तू बोलता है': राजन जी महाराज ने भजन के जरिए समझाया जीवन का सार, भावुक हुए भक्त

Rajan Ji Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज के भजन और कथा को श्रद्धालु काफी पसंद करते हैं. यूट्यूब पर राजन जी महाराज को बड़ी संख्या में लोग फॉलो भी करते हैं. रोजाना उनके चैनल पर भजन और कथा के वीडियो अपलोड होते हैं. यूट्यूब पर राजन जी महाराज के 4.45 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स है. राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर कई भजन के वीडियो अपलोड हैं, उनमें से एक है, 'ये मैं-मैं की आवाज आती कहां से'. उन्होंने इतने प्यार से भजन सुनाया कि इसे सुनकर भक्त भी भावुक हो उठे.

राजन जी महाराज ने सुनाया सुंदर भजन

भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं, 'ये मैं-मैं की आवाज आती कहां से, कौन हैं वहां वाणी आती जहां से. कुछ तो बता प्यारे अगर तुझको पता है, मुख बोलता है या तू बोलता है. बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है. मुख बोलता है या तू बोलता है. ये काटे- तराजू जो हाथों में तेरे. सोच-समझ कर उत्तर दे दे. हाथ तौलते हैं, या तौलता है. मुख बोलता है या तू बोलता है. बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है. पैर तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे. सोच समझकर समझा दे प्यारे. पैर डोलते हैं, पैर डोलते हैं या तू डोलता है. मुख बोलता है या तू बोलता है या तू बोलता है. बता तेरे मुख, बता तेरे मुख को, कौन खोलता है. मुख बोलता है या तू बोलता है.'

भजन पर श्र्द्धालुओं ने किया रिएक्ट

भजन पर श्रद्धालुओं ने अपना रिएक्शन भी दिया है. एक ने कमेंट कर लिखा, 'जय सियाराम, कोटि-कोटि प्रणाम गुरु महाराज'. एक अन्य ने कमेंट कर लिखा, 'जय सियाराम.' ये भजन 6 महीने पहले उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है, जिसे अब तक 21kसे अधिक व्यूज मिल चुके हैं. राजन जी महाराज का जन्म कोलकाता में हुआ था, लेकिन मूल रूप से उनका परिवार सिवान जिले से हैं. राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: सीवान के लाल राजन जी महाराज की कथा और भजनों का जादू, झूमने को मजबूर हुए श्रद्धालु