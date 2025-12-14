Advertisement
'जो किस्मत जगत की बनावे संवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे', राजन जी महाराज का ये भजन दिल जीत लेगा

Rajan Ji Maharaj Bhajan: कथावाचक राजन जी महाराज का ये भजन 'जो किस्मत जगत की बनावे संवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे' श्रद्धालुओं को काफी पसंद आया है. इस वीडियो को अभी हाल ही में उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था, जिसे अभी तक अच्छे व्यूज मिल चुके हैं.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 14, 2025, 07:21 AM IST

Rajan Ji Maharaj Bhajan: कथावाचक राजन जी महाराज के भजन के श्रद्धालु मुरीद है. उनके भजन को भक्त बड़े ही पसंद से सुनते हैं. राजन जी महाराज के कई भजन उनके यूट्यूब चैनल Pujya Rajan Jee पर अपलोड है. उनमें से कई भजन पर मिलियन में  व्यूज है. जो किस्मत जगत की बनावे संवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे भजन उन्हीं में से एक हैं. राजन जी महाराज ने अपनी मधुर आवाज में इस भजन को सुनाया है. इस भजन के माध्यम से राजन जी महाराज कहते हैं कि जो हमारी किस्सत को बनाता और संवारता है, तो क्यों न हमें उन्हीं को पुकारना चाहिए. इस भजन के वीडियो को 13 दिन पहले ही अपलोड किया  गया है और अब तक इसे 38 हजार व्यूज मिल चुके हैं. 

भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं, 'जो किस्मत जगत की बनावे संवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे. यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी. जो किस्मत जगत की बनावे संवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे. यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी. नदी में हुई ग्राहगज की लड़ाई, तक पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई. क्या हुआ, तो ब्रज राज आकर गज को उबारे. गई आह जब रुकमणी के दुवारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी. है प्रह्लाद की जानते सब कहानी, उन्हें होलिका जब जलाने को ठानी. क्या हुआ, जली होलिका जब मुरारी पधारे और प्रह्लाद कहते थे अग्नि किनारे,  हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी. सुदामा थे निर्धन प्रभु के पुजारी, जब द्वारका गए, दशा देखकर रो दिए थे मुरारी, सब कुछ मिला उनको प्रभु के दुवारे, यही मंत्र जपकर के वो जीवन गुजारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी. कहा आज तक तू भटकता था राही, विनय तुम भी जाओ प्रभु का सिपाही, उबारेंगे राजन को जो सबको उबारे, यही मंत्र जपना है रह कर सहारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी. जो किस्मत जगत की बनावे संवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे.  यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी.'

इस भजन को सुनकर आपको काफी अच्छा लगेगा. यदि आपके मन में कोई बात चल रही है, जो आपको परेशान कर रही है, मन अशांत है तो इस भजन को सुनकर भगवान से अर्जी लगा सकते हैं. बता दें कि यूट्यूब (Pujya Rajan Jee) पर राजन जी महाराज के 4.41 से अधिक सब्सक्राइबर्स है. फेसबुक (Pujya Rajan Jee) पर 4.4 लाख फ़ॉलोअर्स, इंस्टाग्राम (pujya_rajan_jee) पर 1.5  मिलियन से अधिक फॉलोअर्स है. राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है. उनका घर कोलकाता में है, जहां उनका जन्म हुआ था. मूल रूप से उनका परिवार सीवान जिले से ताल्लुकात रखता है.

