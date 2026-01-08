Advertisement
'राम भज करते रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना', इस भजन से राजन जी महाराज ने बता दिया जीवन का कड़वा सच!

Rajan Ji Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर एक भजन अपलोड हुआ है, जिसका नाम है, 'राम भज करते रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना'.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Jan 08, 2026, 08:49 AM IST

Rajan Ji Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज के भजन और कथा को श्रद्धालु काफी पसंद करते हैं. यूट्यूब पर राजन जी महाराज के 4,45 से अधिक सब्सक्राइबर्स है, वे अपने चैनल (Pujya Rajan Jee) पर भजन से लेकर कथा तक की वीडियो शेयर करते हैं. साथ ही एक और Pujya Rajan Ji Official नाम से चैनल पर है, इस पर भी भजन और कथा के वीडियो अपलोड होते हैं.  फेसबुक पर 4.4 लाख, इंस्टाग्राम (pujya_rajan_jee) पर 1.5  मिलियन से अधिक फॉलोअर्स है.

राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर बुधवार (6 जनवरी) को एक नया भजन अपलोड हुआ है, 'जिसका नाम है, 'कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना.' इस भजन के वीडियो को अब तक 5 हजार से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.

'जगतिया में कोई नहीं अपना'
भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं, 'कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना. भजन कर होई तवन होई हो,जगतिया में कोई नहीं अपना. कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना. भोले बाबा मईया जी से अनुभव कहें अपना, सत हरी भजन जगत सब सपना. राम भज करते रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना. कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना. कही गइले गोसाई बाबा, राम कथा गाइके. राम के भजन कर मनवा लगाइके. भजन से, भजन से, भजन से भव पार होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना. कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना.'

भजन पर फैंस का रिएक्शन
भजन पर लोगों ने अपना रिएक्शन भी दिया है. एक ने कमेंट कर लिखा, 'जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम'. एक अन्य ने कमेंट कर लिखा, महाराज जी के चरणो में दंडवत प्रणाम, क्या सुंदर भजन गाया है, सुनकर मन को शांति मिली.' बता दें कि राजन जी महाराज का जन्म कोलकाता में हुआ था, लेकिन मूल रूप से उनका परिवार सिवान जिले से ताल्लुक रखता है. राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है.

यह भी पढ़ें: Rajan Ji Maharaj: एक बार सुन लेंगे तो बार-बार सुनेंगे, राजन जी महाराज के ये भजन

