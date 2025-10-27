Advertisement
छठ में ट्राय करे आलता के अलग-अलग डिजाइन, सुहागनों के लिए काफी शुभ महावर

आज छठ पूजा का संध्या अर्घ है. आज बच्चे से लेकर बड़े तक सभी तैयार होकर छठ घाट पर छठ मनाने जाती हैं. इसमें सबसे ज्यादा आर्कषक सुहागनों का श्रृंगार होता हैं. सभी व्रतियां तैयार होकर छठ घाट जाती हैं. आपको अपने श्रृंगार को पूरा महावर लगा कर करना चाहिए. नीचे दिए गए फोटों ने आप अलग-अलग तरीके के महावर डिजाइन लगा सकती है.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 27, 2025, 02:43 PM IST

Trending Photos

बिहार में आलता का चलन बहुत पौरणिक समय से है. कोई भी पर्व हो सुहागिन महिलाएं आलता जरूर लगाती हैं. बिहार में सुहागिनों की पहचान हर तीज त्यौहारों पर आलता लगा कर की जाती हैं. वह कई तरह के डिजाइन अपने पैरों में महावर से उकेरती है. महिलाएं पैरों में महावर लगा अपने पैरों की खूबसूरती बढ़ा सकती है. महावर का काम केवल यहीं नही है, बल्कि यह लगाना सुहागिनों के लिए बेहद शुभ माना जाता है. 

कन्या खिलाते समय भी छोटी कन्याओं को यह महावर लगाया जाता है. सुहागिनों ने अगर सभी श्रृंगार कर रखे हो परंतु अगर महावर न लगाया हो वह श्रृंगार अधूरा माना जाता हैं. ऐसे में आज छठ पूजा है. इस दिन व्रतियां तैयार होकर संध्या अर्घ देने जाती है. आप इस दिन कई तरीकों के डिजाइन लगा कर अपने श्रृंगार को पूरा कर सकती हैं.

महावर को आप कई तरीके से लगा सकती है. कई महिलाएं इसे उंगलियों का प्रयोग कर लगाती है, लेकिन इससे महावर हाथों में भी लग जाती है. इसलिए आप चाहे तो माचिस की तिल्ली का प्रयोग करके भी  उसे लगा सकती है. साथ ही रूई का प्रयोग करके भी महावर को लगाया जाता है. हमेशा ऐड़ियों की तरफ महावर मोटा लगाना चाहिए. एक छोटी लकड़ी में रूई या कपड़ा लगा कर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है. सुविधाजनक होगा अगर आप दुकानदार से ऐसा महावर मांगे जिसके आगे पहले से सुविधाजनक तरीके से महावर को लगाने के लिए दिया जाता है. ऊपर दी हुई चित्रों का प्रयोग करके आप निम्न तरीके के ड़िजाइनों को लगा सकते हैं. 

