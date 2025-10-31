Vivah Muhurat 2025: शुरू होने वाला है शादियों का सीजन, जानें कब तक रहेगा शुभ मुहूर्त

Vivah Muhurat 2025: विवाह की तैयारी कर रहे लोगों के खुशखबरी है. इस साल 21 नवंबर से लेकर मार्च 2026 तक शहनाइयों की गूंज सुनाई देने वाली है. इस दौरान कुल 38 वैवाहिक मुहूर्त हैं. त्योहारों के बीतने के बाद अब लगन का सीजन शुरू होने वाला है. ज्योतिषाचार्य की मानें तो कार्तिक शुक्लपक्ष प्रबोधिनी एकादशी के बाद मार्गशीर्ष प्रतिपदा (अगहन प्रतिपदा) यानि 21 नवंबर से शुभ कार्य शुरु हो जाएंगे.

इस दौरान नवंबर महीने में 21 नवंबर, 22, 23, 24, 25, 29, 30 नवम्बर तक शादी की तिथि है. दिसंबर महीने में 16 दिसंबर से दिन में 1 बजकर 51 मिनट से खरमास शुरू हो जाएगा. ऐसे में 3 फरवरी तक मांगलिक कार्य पर विराम लग जाएगा. ऐसे में 01, 04, 05, 06 दिसंबर तक ही शादी-विवाह का शुभ मुहूर्त है. उसके बाद जनवरी 2026 तक शहनाई का शोर शांत हो जाएगा.

फरवरी और मार्च में शादी-विवाह के दिन

फरवरी 2026 मास में 04 फरवरी 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 26 फरवरी तक और मार्च महीने में 02 मार्च, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 मार्च तक शादी-विवाह होंगे. उसके बाद मांगलिक कार्य पर विराम लग जाएगा.

खरमास में मांगलिक कार्यों पर रोक

ज्योतिषाचार्य की मानें तो 16 दिसंबर 2025 को दोपहर 1 बजकर 51 मिनट से खरमास शुरू हो जाएगा, जो 3 फरवरी 2026 तक चलेगा. इस दौरान विवाह जैसे शुभकार्य नहीं किए जाएंगे. इसके बाद फरवरी और मार्च महीने में फिर लग्न शुरू होगा.