Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2983392
Zee Bihar JharkhandBihar Religion

Vivah Muhurat 2025: शुरू होने वाला है शादियों का सीजन, जानें कब तक रहेगा शुभ मुहूर्त

Vivah Muhurat 2025: शादियों की तैयारी कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है. 21 नवंबर से मार्च 2026 तक शहनाइयों की गूंज सुनाई देने वाली है. इस दौरान कुल 38 शुभ मुहूर्त हैं. ऐसे में इस दौरान आज अपने जीवनसाथी के संग सात फेरे ले सकते हैं.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 31, 2025, 11:51 PM IST

Trending Photos

Vivah Muhurat 2025: शुरू होने वाला है शादियों का सीजन
Vivah Muhurat 2025: शुरू होने वाला है शादियों का सीजन

Vivah Muhurat 2025: विवाह की तैयारी कर रहे लोगों के खुशखबरी है. इस साल 21 नवंबर से लेकर मार्च 2026 तक शहनाइयों की गूंज सुनाई देने वाली है. इस दौरान कुल 38 वैवाहिक मुहूर्त हैं. त्योहारों के बीतने के बाद अब लगन का सीजन शुरू होने वाला है. ज्योतिषाचार्य की मानें तो कार्तिक शुक्लपक्ष प्रबोधिनी एकादशी के बाद मार्गशीर्ष प्रतिपदा (अगहन प्रतिपदा) यानि 21 नवंबर से शुभ कार्य शुरु हो जाएंगे. 

इस दौरान नवंबर महीने में 21 नवंबर, 22, 23, 24, 25, 29, 30 नवम्बर तक शादी की तिथि है. दिसंबर महीने में 16 दिसंबर से दिन में 1 बजकर 51 मिनट से खरमास शुरू हो जाएगा. ऐसे में 3 फरवरी तक मांगलिक कार्य पर विराम लग जाएगा. ऐसे में 01, 04, 05, 06 दिसंबर तक ही शादी-विवाह का शुभ मुहूर्त है. उसके बाद जनवरी 2026 तक शहनाई का शोर शांत हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: छठ पूजा पर व्यापारियों की हुई बल्ले-बल्ले! 5000 हजार करोड़ से अधिक का हुआ व्यापार

Add Zee News as a Preferred Source

फरवरी और मार्च में शादी-विवाह के दिन 
फरवरी 2026 मास में 04 फरवरी 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 26 फरवरी तक और मार्च महीने में 02 मार्च, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 मार्च तक शादी-विवाह होंगे. उसके बाद मांगलिक कार्य पर विराम लग जाएगा.

खरमास में मांगलिक कार्यों पर रोक
ज्योतिषाचार्य की मानें तो 16 दिसंबर 2025 को दोपहर 1 बजकर 51 मिनट से खरमास शुरू हो जाएगा, जो 3 फरवरी 2026 तक चलेगा. इस दौरान विवाह जैसे शुभकार्य नहीं किए जाएंगे. इसके बाद फरवरी और मार्च महीने में फिर लग्न शुरू होगा.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Vivah Muhurat 2025

Trending news

Vivah Muhurat 2025
Vivah Muhurat 2025: शुरू होने वाला है शादियों का सीजन, जानें कब तक रहेगा शुभ मुहूर्त
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव : जात-पात की राजनीति के केंद्र में सियासी 'हॉट सीट'
Bihar Weather
'मोंथा' तूफान ने बदला बिहार का मिजाज, बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से किसानों को नुकसान
Dularchand Murder Case
Dularchand Murder Case Mokama: दुलारचंद की हत्या पर एक्शन में चुनाव आयोग
bihar chunav 2025
'किस तरह का रोजगार दिलाएंगे? नाचने वाला', तेज प्रताप यादव ने खेसारी पर कसा तंज
Dularchand Yadav case
गोली लगने से नहीं हुई दुलारचंद की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा
bihar chunav 2025
Bihar News: CM नीतीश ने लालू पर कसा तंज, पढ़ें किन बातों का किया जिक्र
bihar chunav 2025
छपरा की गलियों का जमा पानी दिखाकर खेसारी ने NDA पर साधा निशाना
Sasaram crime news
Sasaram Crime: रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद हुआ विवाद, वेटर को मार दी गोली
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: सीएम योगी ने UP का जिक्र कर महागठबंधन पर किया करारा प्रहार