Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3049128
Zee Bihar JharkhandBihar Religion

Rajan Ji Maharaj: श्याम सुंदर का दिल आपके लिए कब छलकेगा? राजन जी महाराज के इस भजन से जानिए

Rajan Ji Maharaj Bhajan: 'भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे' भजन को राजन जी महाराज ने बड़े ही प्यार से सुनाया है. उनके इस भजन को यूट्यूब पर 2.7 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. इस भजन के माध्यम से राजन जी महाराज ये बता रहे हैं कि श्याम भजन गाने से क्या लाभ है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 22, 2025, 05:55 AM IST

Trending Photos

Rajan Ji Maharaj: श्याम सुंदर का दिल आपके लिए कब छलकेगा? राजन जी महाराज के इस भजन से जानिए क्या करना होगा
Rajan Ji Maharaj: श्याम सुंदर का दिल आपके लिए कब छलकेगा? राजन जी महाराज के इस भजन से जानिए क्या करना होगा

Rajan Ji Maharaj Bhajan: कथावाचक राजन जी महाराज अपने भजन को लेकर श्रद्धालुओं के बीच बेहद लोकप्रिय है. सभी बड़े ही प्यार से राजन जी महाराज के भजन को सुनते हैं. उनके यूट्यूब चैनल Pujya Rajan Jee पर कई भजन अपलोड है. उन्हीं में से एक है, 'भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे.' राजन जी महाराज ने अपनी मधुर आवाज में इस भजन को सुनाया है. यूट्यूब (Pujya Rajan Jee) पर राजन जी महाराज के 4.45 से अधिक सब्सक्राइबर्स है. फेसबुक (Pujya Rajan Jee) पर 4.4 लाख फ़ॉलोअर्स, इंस्टाग्राम (pujya_rajan_jee) पर 1.5  मिलियन से अधिक फॉलोअर्स है. बता दें कि राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है. उनका घर कोलकाता में है, जहां उनका जन्म हुआ था. मूल रूप से उनका परिवार सीवान जिले से ताल्लुकात रखता है.

'भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे...'
भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं, 'भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे. भजन श्याम सुंदर का... कृपा नाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, मिलेंगे किसी दिन. कृपा नाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, तब जब जो सत संग पथ से गुजरते रहोगे. भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे. चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम, हां सभी के सदा तुम. चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम. कब जब अभिमान गिरी से उतरते रहोगे. भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे. ना होगा कभी क्लेश मन में तुम्हारे, हां मन में तुम्हारे. ना होगा मन में तुम्हारे, जो अपनी बढ़ाई से डरते रहोगे. भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे. छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, हां दया सिंधु का दिल. छलकता ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, जो दृग बिंदु से रोज भरते रहोगे. भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे.'

राजन जी महाराज का सुंदर भजन
इस भजन के वीडियो को राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल (Pujya Rajan Jee) पर 7 साल पहले अपलोड किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 2.7 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे', भजन के माध्यम से राजन जी महाराज ये बता रहे हैं कि श्याम सुंदर का भजन गाने से हमें क्या लाभ है. उनके इस भजन के वीडियो पर कई श्रद्धालुओं ने कमेंट भी किया है. एक ने लिखा- भजन तो है ही अति सूंदर, महाराज जी का म्यूजिक सिस्टम ओर तबला वादक भी धाँसू है. बहुत शांति मिलती आपके भजन ओर म्यूजिक को सुनकर. एक अन्य ने लिखा- भजन सुनने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे अभी मिल गए हो मेरे राम.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 'आशा टूटी, ममता रूठी..', Gen Z को जरूर सुनना चाहिए राजन जी महाराज का ये भजन

TAGS

rajan ji maharaj bhajanRajan Ji Maharaj

Trending news

patna news
बिहार को मिलेगी एक और लाइफलाइन, NH-31 और NH-122 को सीधे जोड़ेगा नया गंगा पुल
Dhanbad News
खून से सना कपड़ा, बाइक और पिस्टल...पलिस ने ऐसे सुलझाई प्रेम यादव हत्याकांड की गुत्थी
Bihar Weather
पटना में 3 दिनों से सूरज गायब! घने कोहरे की चादर में लिपटे बिहार के कई जिले
Muzaffarpur News
Muzaffarpur News: घर में चल रहा था जिस्म का धंधा! पुलिस ने मारा छापा, तो खुला ये राज
gaya railway station
गया रेलवे स्टेशन पर मचा हड़कंप! जब दून एक्सप्रेस में बोरे से निकले 48 कछुए
Bihar News
खाट पर फसल, पैरों में जलन! एनटीपीसी के केमिकल वाले पानी से 150 बीघा धान की फसल तबाह
Jitan Ram Manjhi
मांझी का एक और धमाका, बेटे को सीखा रहे कमीशनखोरी, खुले मंच से कहा- '10% कमीशन लो'
Bihar News
बेंगलुरु में 'विकसित बिहार @2047' क्यों बना चर्चा का केंद्र? जानिए पूरी रिपोर्ट
Jitan Ram Manjhi
राज्यसभा सीट बंटवारे पर मांझी नाराज, बेटे संतोष सुमन को लताड़ा, NDA को दे दी धमकी
Jitan Ram Manjhi
जीतन राम मांझी के वायरल भाषण पर RJD विधायक का हमला, चुनाव आयोग से मांगा स्पष्टीकरण