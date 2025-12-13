Advertisement
'अरे शरण में आया हूं मेरे राम तुम्हारे', जब आप थक जाएं तो सुनिए राजन जी महाराज का ये सुंदर भजन

Rajan Jee Maharaj Bhajan: कथावाचक राजन जी महाराज का ये भजन 'अरे शरण में आया हूं मेरे राम तुम्हारे' श्रद्धालुओं को काफी पसंद आ रहा है. राजन जी महाराज ने इस भजन को सुनाया है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 13, 2025, 10:05 AM IST

Rajan Jee Maharaj Bhajan: 'अरे शरण में आया हूं मेरे राम तुम्हारे', भजन को राजन जी महाराज ने बड़े प्यार से श्रद्धालुओं को सुनाया है. इस भजन को कल (12 दिसंबर) उनके यू्ट्यूब चैनल (Pujya Rajan Jee) पर अपलोड किया गया है. अब तक इस वीडियो को 5 हजार से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. इस भजन को सुनकर आपको काफी अच्छा महसूस होगा. यदि आप किसी बात को लेकर परेशान है, मन अशांत है तो इस भजन को सुनकर भगवान से अर्जी लगा सकते हैं.

अरे शरण में आया हूं मेरे राम तुम्हारे
भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं, 'अरे शरण में आया हूं मेरे राम तुम्हारे, तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो. सुना है नाम पथित पावन है हे राघव, तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो. गिद्ध, अजामिल, गणिका को प्रभु तुम्हीं उबारे थे. वही हमारी अर्जी है, प्रभु तारो ना तारो.  शरण में आया हूं राम तुम्हारे, तारो ना तारो, प्रभु जी तारों ना तारों. विप्र सुदामा को केशव तुम्हीं तो तारे थे, मैं भी एक दुखारी हूं, प्रभु जी तारो ना तारो. शरण में आया हूं मेरे राम तुम्हारे, तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो. देख अधमता भिक्षु की अगर दूर भगाओगो, होगी हंसी तुम्हारी, प्रभु जी तारो ना तारो. शरण में आया हूं मेरे राम तुम्हारे, तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो. सुना है नाम पथित पावन है हे राघव, तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो.'

राजन जी महाराज की फैन फॉलोइंग
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजन जी महाराज के भजन को बड़ी संख्या में लोग देखते हैं. यूट्यूब (Pujya Rajan Jee) पर राजन जी महाराज के 4.42 से अधिक सब्सक्राइबर्स है. फेसबुक (Pujya Rajan Jee) पर 4.4 लाख फ़ॉलोअर्स, इंस्टाग्राम (pujya_rajan_jee) पर 1.5  मिलियन से अधिक फॉलोअर्स है. बता दें कि राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है. उनका घर कोलकाता में है, जहां उनका जन्म हुआ था. मूल रूप से उनका परिवार सीवान जिले से ताल्लुकात रखता है.

