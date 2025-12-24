Advertisement
Rajan Ji Maharaj Bhajan: जब मन हो उदास हो और जिंदगी लगने लगे बोझ तब सुन लें राजन जी महाराज के ये भजन, तुरंत मिलेगी शांति!

Rajan Ji Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज श्रद्धालुओं को बड़े ही प्यार से भजन सुनाते हैं. यूट्यूब से लेकर फेसबुक तक लोग उन्हें देखना काफी पसंद करते हैं. राजन जी महाराज के इन भजनों को सुनकर आपको काफी शांति मिलेगा.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 24, 2025, 10:15 AM IST

Rajan Ji Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज अपनी कथा और भजन को लेकर श्रद्धालुओं के बीच बेहद लोकप्रिय है. यूट्यूब पर राजन जी महाराज के 4.45 से अधिक सब्सक्राइबर्स है. फेसबुक पर 4.4 लाख फ़ॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 1.5  मिलियन से अधिक फॉलोअर्स है. बता दें कि राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है. उनका घर कोलकाता में है, जहां उनका जन्म हुआ था. मूल रूप से उनका परिवार सीवान जिले से ताल्लुकात रखता है. सभी बड़े ही प्यार से राजन जी महाराज के भजन को सुनते हैं. उनके यूट्यूब चैनल Pujya Rajan Jee पर कई भजन अपलोड है. उन्हीं में से 3 भजन का जिक्र हम अपनी खबर में करने जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर आपको शांति मिलेगी. यदि आप किसी बात से परेशान है तो मन की शांति के लिए भी ये भजन सुन सकते हैं.

'भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे...'
भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं, 'भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे. भजन श्याम सुंदर का... कृपा नाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, मिलेंगे किसी दिन. कृपा नाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, तब जब जो सत संग पथ से गुजरते रहोगे. भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे. चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम, हां सभी के सदा तुम. चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम. कब जब अभिमान गिरी से उतरते रहोगे. भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे. ना होगा कभी क्लेश मन में तुम्हारे, हां मन में तुम्हारे. ना होगा मन में तुम्हारे, जो अपनी बढ़ाई से डरते रहोगे. भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे. छलकता ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, हां दया सिंधु का दिल. छलकता ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, जो दृग बिंदु से रोज भरते रहोगे. भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे.'

'ज्योत से ज्योत जगाते चलो'
'ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. राह में आए जो दिन दुखी, सबको गले से लगाते चलो. जिसका ना कोई संगे-साथी, ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन हैं, जो निर्बल हैं, वो हैं प्रभु का प्यारा. फिर प्यार की मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. आशा टूटी, ममता रूठी, टूट गया है किनारा. प्रभु बंद करो मत द्वार दया का दे दो नाथ सहारा. दीप दया का चलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में वही है समाया. भेद-भाव के झूठे भ्रम में ये मानव भरमाया. अब धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. ज्योत से ज्योत जगाते चलो,  प्रेम की गंगा बहाते चलो. सारे जग के कण-कण में हैं, दिव्य अमर एक आत्मा और एक ब्रह्म है एक सत्य है, एक ही है परमात्मा. प्राण से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो.'

