Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2974256
Zee Bihar JharkhandBihar Religion

नहाय-खाय के दिन लौकी-भात खाने से ही क्यों होती है छठ महापर्व की शुरुआत? जानें क्या है महत्व

Chhath Puja Nahay khaye​: छठ महापर्व की शुरुआत कल (25 अक्टूबर) से होने जा रही है. छठ पूजा के पहले दिन की शुरुआत नहाय-खाय के साथ होती है और फिर 36 घंटे तक निर्जला उपवास रहा जाता है. छठ पूजा के दौरान नहाय-खाय के दिन लौकी-भात खाया जाता है. इसका काफी महत्व माना गया है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 24, 2025, 10:42 PM IST

Trending Photos

नहाय-खाय के दिन लौकी-भात खाने से ही क्यों होती है छठ महापर्व की शुरुआत?
नहाय-खाय के दिन लौकी-भात खाने से ही क्यों होती है छठ महापर्व की शुरुआत?

Chhath Puja Nahay khaye​: आस्था का महापर्व छठ शनिवार (25 अक्टूबर) से शुरू हो रहा है.  ऐसे में चारों ओर भक्ति का माहौल है, घाटो पर रौनक दिखने लगी है. बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला ये पर्व सूर्य देव और छठी मइया को समर्पित है. महिलाएं पूरे नियम और श्रद्धा के साथ इस व्रत को करती है. व्रत करने के साथ ही घर की सुख-शांति और संतान की लंबी उम्र की कामना की जाती है. घाट से लेकर गांव की गलियों तक छठ के गीत सुनाई देने लगे हैं. कल छठ महापर्व का पहला दिन यानी नहाय-खाय है. इस दिन व्रती और पूरा परिवार प्रसाद के रूप में लौकी की सब्जी, भात (पका हुआ चावल) चने की दाल खाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर नहाय-खाय के दिन लौकी-भात क्यों खाया जाता है? नहीं, तो आइए जानते हैं-

यह भी पढ़ें: भारतीय रेलवे की अनोखी पहल... पटना, दानापुर और हाजीपुर स्टेशनों पर गूंज रहे छठ गीत

लौकी-भात का महत्व
छठ पूजा बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूम-धाम और श्रद्धा से मनाई जाती है. छठ महापर्व सूर्य देव और छठी मइया को समर्पित है. चार दिनों तक चलने वाले इस व्रत में उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य द‍िया जाता है. पहले दिन की शुरुआत नहाय-खाय से होती है. नहाय-खाय का अर्थ है- स्नान करना और खाना. इस दिन से ही छठ महापर्व की शुरुआत होती है. इस दिन व्रती स्नान करती है. घर की रसोई (किचन), बर्तन और पकाने का स्थान अच्छी तरह से साफ किया जाता है, इसके बाद मिट्टी के चूल्हे पर लौकी-भात बनाया जाता है. इसे बेहद ही सादे तरीके से, बिना-लहसुन प्याज के बनाया जाता है, यानी एकदम सात्विक भोजन. प्रसाद बनने के बाद भगवान को अर्पित किया जाता है और फिर व्रती और पूरा परिवार प्रसाद को ग्रहण करते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

शांत रहता है शरीर और मन
कई जगहों पर तो छठ घाट पर ही व्रती स्नान करती है और फिर वही पर लौकी-भात भी बनाया जाता है. प्रसाद ग्रहण करने के बाद अगले दिन से 36 घंटे के निए निर्जला उपवास शुरू हो जाता है. छठ पूजा में लौकी भात को बहुत महत्व दिया गया है क्योंकि ये शरीर को हल्का और मन को शांत रखता है. इसमें ताजे लौकी का इस्तेमाल किया जाता है. साथ ही लहसुन-प्याज, गरम मसाले और तीखे स्वाद का सेवन नहीं किया जाता. प्रसाद को सिर्फ घी, हल्दी, जीरा, सेंधा नमक और हरी मिर्च के साथ तैयार किया जाता है. पकाने और परोसने में इसकी शुद्धता और श्रद्धा भी बेहद महत्व रखती है. इस तरह का हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी पवित्र बनाता है. 

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhath puja 2025Chhath Puja Nahay khaye

Trending news

Ravi Kishan
पिछली बार जो लोग महागठबंधन के साथ थे, इस बार वे भी एनडीए के साथ: रवि किशन
chhath puja 2025
भारतीय रेलवे की अनोखी पहल... पटना, दानापुर और हाजीपुर स्टेशनों पर गूंज रहे छठ गीत
Maithili Thakur
मैथिली और ज्योति का चुनावी डेब्यू, वोटरों के दिलों में जगह बनाने की कर रहीं कोशिश
chhath puja 2025
छठ पूजा से पहले पवन सिंह, मनोज तिवारी के गानों ने मचाया धमाल
bihar chunav 2025
समस्तीपुर में PM मोदी ने 17 बार किया 'जंगलराज' शब्द का जिक्र, विपक्ष पर साधा निशाना
Prashant Kishor
'मोदी सरकार ने 12,000 ट्रेनें इस डर से नहीं चलाई कि बिहार के युवा NDA को हरा न दें'
bihar chunav 2025
लालू यादव के 'जंगलराज' में शहाबुद्दीन का खौफ, सिवान ने अत्याचार को सहा: अमित शाह
Pawan Singh
छठ पूजा पर पवन सिंह का 'पॉलिटिकल धमाका', 'घाटे चलले मोदी-नीतीश' से छेड़ा जीत का राग
Begusarai News
Begusarai News: शराब की सूचना मिलने पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला
chhath puja 2025
बिहार की 'स्वर कोकिला' शारदा सिन्हा के इन 5 गानों के बिना अधूरा है छठ महापर्व