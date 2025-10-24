नहाय-खाय के दिन लौकी-भात खाने से ही क्यों होती है छठ महापर्व की शुरुआत? जानें क्या है महत्व

Chhath Puja Nahay khaye: छठ महापर्व की शुरुआत कल (25 अक्टूबर) से होने जा रही है. छठ पूजा के पहले दिन की शुरुआत नहाय-खाय के साथ होती है और फिर 36 घंटे तक निर्जला उपवास रहा जाता है. छठ पूजा के दौरान नहाय-खाय के दिन लौकी-भात खाया जाता है. इसका काफी महत्व माना गया है.
Chhath Puja Nahay khaye: आस्था का महापर्व छठ शनिवार (25 अक्टूबर) से शुरू हो रहा है. ऐसे में चारों ओर भक्ति का माहौल है, घाटो पर रौनक दिखने लगी है. बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला ये पर्व सूर्य देव और छठी मइया को समर्पित है. महिलाएं पूरे नियम और श्रद्धा के साथ इस व्रत को करती है. व्रत करने के साथ ही घर की सुख-शांति और संतान की लंबी उम्र की कामना की जाती है. घाट से लेकर गांव की गलियों तक छठ के गीत सुनाई देने लगे हैं. कल छठ महापर्व का पहला दिन यानी नहाय-खाय है. इस दिन व्रती और पूरा परिवार प्रसाद के रूप में लौकी की सब्जी, भात (पका हुआ चावल) चने की दाल खाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर नहाय-खाय के दिन लौकी-भात क्यों खाया जाता है? नहीं, तो आइए जानते हैं-
लौकी-भात का महत्व
छठ पूजा बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूम-धाम और श्रद्धा से मनाई जाती है. छठ महापर्व सूर्य देव और छठी मइया को समर्पित है. चार दिनों तक चलने वाले इस व्रत में उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. पहले दिन की शुरुआत नहाय-खाय से होती है. नहाय-खाय का अर्थ है- स्नान करना और खाना. इस दिन से ही छठ महापर्व की शुरुआत होती है. इस दिन व्रती स्नान करती है. घर की रसोई (किचन), बर्तन और पकाने का स्थान अच्छी तरह से साफ किया जाता है, इसके बाद मिट्टी के चूल्हे पर लौकी-भात बनाया जाता है. इसे बेहद ही सादे तरीके से, बिना-लहसुन प्याज के बनाया जाता है, यानी एकदम सात्विक भोजन. प्रसाद बनने के बाद भगवान को अर्पित किया जाता है और फिर व्रती और पूरा परिवार प्रसाद को ग्रहण करते हैं.
शांत रहता है शरीर और मन
कई जगहों पर तो छठ घाट पर ही व्रती स्नान करती है और फिर वही पर लौकी-भात भी बनाया जाता है. प्रसाद ग्रहण करने के बाद अगले दिन से 36 घंटे के निए निर्जला उपवास शुरू हो जाता है. छठ पूजा में लौकी भात को बहुत महत्व दिया गया है क्योंकि ये शरीर को हल्का और मन को शांत रखता है. इसमें ताजे लौकी का इस्तेमाल किया जाता है. साथ ही लहसुन-प्याज, गरम मसाले और तीखे स्वाद का सेवन नहीं किया जाता. प्रसाद को सिर्फ घी, हल्दी, जीरा, सेंधा नमक और हरी मिर्च के साथ तैयार किया जाता है. पकाने और परोसने में इसकी शुद्धता और श्रद्धा भी बेहद महत्व रखती है. इस तरह का हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी पवित्र बनाता है.