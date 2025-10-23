छठ में उगते और डूबते सूर्य की क्यों होती पूजा? जानें इसके पीछे की पौराणिक मान्यता और महत्व

Chhath Puja 2025: छठ पूजा बिहार और यूपी में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्व है. दीपावली के बाद पड़ने वाले षष्ठी तिथि पर यह पर्व मनाया जाता है. इस वर्ष यह 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. 25 तारीख को नहाय खाय है. 26 तारीख को खरना और 20 को संध्यो अर्घ और 28 को सूर्योंदय के अर्घ के साथ इसका समापन है.इस व्रत को करना काफी ज्यादा कठिन होता है. इसमें व्रतियों को 36 घंटे का निर्जला व्रत करना होता है. छठ पर्व की खास बात यह है कि इस पर्व में उगते और डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है. डूबते हुए सूर्य को हमारे बीते हुए कल का प्रतीक माना जाता है. इससे हमें सीख मिलती है कि हमें केवल वर्तमान का ही नहीं बल्कि अतीत का उतना ही सम्मान करना चाहिए. आखिर ऐसा क्यों हैं, आइए जानते है कि छठ पूजा में उगते ओर डूबते सूरज की पूजा क्यों कि जाती है.

पौराणिक मान्यताओं के आधार पर -

पुरानी मान्यता है कि सूर्य भगवान की दो पत्नियां थी, जिसमें से एक का नाम उषा और दूसरी का नाम प्रत्यूषा था. उसमें कहा गया है कि सूर्यास्त के समय पर सूर्य भगवान अपनी पत्नी प्रत्यूषा के साथ होते थे और जैसे ही सूर्योंदय होता वह अपनी दूसरी बीवी उषा के पास जाते थे. इसलिए सूर्योंदय के अर्घ को उषा अर्घ भी कहा जाता है. इन दोनों की पूजा करने से जीवन में समृद्धि और सुख दोनों का घर में वाश होता है.इसलिए व्रत का परायण उगते हुए सूरज के साथ किया जाता है. इसी कारण से उगते ओर डूबते सूरज दोनों को प्रणाम किया जाता है. उगता और डूबता सूरज दोनों ही समानता का प्रतीक है. डूबते हुए सूर्य को हमारे बीते हुए कल का प्रतीक माना जाता है. इससे हमें सीख मिलती है कि हमें केवल वर्तमान का ही नहीं बल्कि अतीत का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए.

