Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2972112
Zee Bihar JharkhandBihar Religion

छठ में उगते और डूबते सूर्य की क्यों होती पूजा? जानें इसके पीछे की पौराणिक मान्यता और महत्व

Chhath Puja 2025: छठ पूजा की शुरूआत 2025 में 25 अक्टूबर से हैं. इसकी पहचान इस पर्व की शुद्धता और पवित्रता है. छठ पूजा में उगते और डूबते सूरज दोनों की पूजा होती हैं. ऐसे में क्या आपको पता है कि आखिर उगते और डूबते सूरज की पूजा क्यों होती है? खबर पढ़ कर जानिए इसके पीछे का कारण आखिर क्या हैं.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 23, 2025, 10:55 AM IST

Trending Photos

छठ में उगते और डूबते सूर्य की क्यों होती पूजा? जानें इसके पीछे की पौराणिक मान्यता और महत्व
छठ में उगते और डूबते सूर्य की क्यों होती पूजा? जानें इसके पीछे की पौराणिक मान्यता और महत्व

Chhath Puja 2025: छठ पूजा बिहार और यूपी में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्व है. दीपावली के बाद पड़ने वाले षष्ठी तिथि पर यह पर्व मनाया जाता है. इस वर्ष यह 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. 25 तारीख को नहाय खाय है. 26 तारीख को खरना और 20 को संध्यो अर्घ और 28 को सूर्योंदय के अर्घ के साथ इसका समापन है.इस व्रत को करना काफी ज्यादा कठिन होता है. इसमें व्रतियों को 36 घंटे का निर्जला व्रत करना होता है. छठ पर्व की खास बात यह है कि इस पर्व में उगते और डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है. डूबते हुए सूर्य को हमारे बीते हुए कल का प्रतीक माना जाता है. इससे हमें सीख मिलती है कि हमें केवल वर्तमान का ही नहीं बल्कि अतीत का उतना ही सम्मान करना चाहिए. आखिर ऐसा क्यों हैं, आइए जानते है कि छठ पूजा में उगते ओर डूबते सूरज की पूजा क्यों कि जाती है.

ये भी पढे़ं: बिहार के ये 5 घाट हैं वर्ल्ड फेमस, दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं पूजा करने

पौराणिक मान्यताओं के आधार पर -
पुरानी मान्यता है कि सूर्य भगवान की दो पत्नियां थी, जिसमें से एक का नाम उषा और दूसरी का नाम प्रत्यूषा था. उसमें कहा गया है कि सूर्यास्त के समय पर सूर्य भगवान अपनी पत्नी प्रत्यूषा के साथ होते थे और जैसे ही सूर्योंदय होता वह अपनी दूसरी बीवी उषा के पास जाते थे. इसलिए सूर्योंदय के अर्घ को उषा अर्घ भी कहा जाता है. इन दोनों की पूजा करने से जीवन में समृद्धि और सुख दोनों का घर में वाश होता है.इसलिए व्रत का परायण उगते हुए सूरज के साथ किया जाता है. इसी कारण से उगते ओर डूबते सूरज दोनों को प्रणाम किया जाता है. उगता और डूबता सूरज दोनों ही समानता का प्रतीक है.  डूबते हुए सूर्य को हमारे बीते हुए कल का प्रतीक माना जाता है. इससे हमें सीख मिलती है कि हमें केवल वर्तमान का ही नहीं बल्कि अतीत का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar chhath puja 2025

Trending news

bihar chunav 2025
'मैं डेढ़ साल से...', पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आक्रामक चुनाव प्रचार
Sitamarhi News
बिहार चुनाव से पहले चर्चा में आया 'सिग्मा गैंग', 'D कंपनी' की तर्ज पर करता था काम!
bihar chunav 2025
कौन हैं विनोद सिंह गुंजियाल? बिहार चुनाव 2025 के लिए इन्हें बनाया गया CEO
Bihar News
बेलगाम ट्रक ने 2 बाइक सवारों को कुचला, 1 की मौत, एक की हालात नाजुक
bihar chunav 2025
...तो INDIA में CM चेहरे को लेकर फंसा था पेंच, आज हो सकता है ऐलान
Kushinagar Accident
जयपुर से मधुबनी आ रही बस कुशीनगर में अनियंत्रित होकर पलटी, 24 यात्री घायल
Bihar News
Samastipur Road Accident: तेज रफ्तार हाईवा का तांडव, दो जिगरी दोस्तों की मौत
Jharkhand news
झारखंड में पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई,प्रिंस खान-सुजीत गिरोह के 5 अपराधी अरेस्ट
chhath puja 2025
'धैर्य रखें, ट्रेनों की कमी नहीं', छठ पूजा की भीड़ के बीच रेल राज्य मंत्री का दावा
bihar chunav 2025
पटना की बेउर जेल में देर रात बड़ी छापेमारी, चुनाव से पहले सुरक्षा व्यवस्था सख्त