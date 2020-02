बिहार: तेजस्वी यादव का JDU पर पलटवार, कहा- 'RJD ने किराय पर ली है बस'

बिहार: बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने जनता दल यूनाइटेड (JDU) के उन आरोपों पर पलटवार किया है, जिसमें कहा जा रहा था कि 'बेरोजगारी हटाओ यात्रा' के लिए जिस बस का इस्तेमाल वो करेंगे, उस बस का मालिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाला व्यक्ति है.

सत्तापक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, 'ये लोग डरे हुए हैं और जानते हैं कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है. नीतीश कुमार (Nitish Kumar) समस्या का समाधान नहीं कर सकते थे, बल्कि इसे बढ़ा दिया. पार्टी ने इसे (बस) किराए पर लिया है और पार्टी इसका जवाब देगी. मुझे लगता है कि इसे मुद्दा बनाने के बजाय, वास्तविक मुद्दों पर बात करनी चाहिए.'

