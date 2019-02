दिल्ली एयरपोर्ट पर 10 जिंदा कारतूस के साथ RJD विधायक गिरफ्तार

नई दिल्ली : दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGIA) पर बीते बुधवार को जिंदा कारतूस के साथ मधेपुरा के राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) विधायक चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया है. एयरपोर्ट पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने विधायक के सामान की चेकिंग के दौरान दस जिंदा कारतूस बरामद किया. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

मिली जानकारी के मुताबिक, सुरक्षा जांच के दौरान सीआईएसएफ ने बुधवार यानी 20 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार किया. वह दिल्ली से पटना जाने की तैयरी में थे. वह गो-एयर की फ्लाइट से दिल्ली से पटना जाने वाले थे.

Delhi: Chandra Shekhar, an RJD MLA from Madhepura Sadar, Bihar was apprehended at Indira Gandhi International Airport (IGIA) airport on February 20 on charges of carrying ten bullets in his luggage

