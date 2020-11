बिहार चुनाव में हार के बाद महागठबंधन में बवाल, राहुल-प्रियंका पर बरसी RJD

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब महागठबंधन में बवाल मच गया है. सभी एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने में लग गए हैं. महागठबंधन की हार की एक वजह कांग्रेस की खराब परफॉर्मेंस भी मानी जा रही है.

दरअसल, कांग्रेस (Congress) ने काफी सियासी दांवपेंच के बाद 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन महज 19 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई. वहीं, अब आरजेडी (RJD) ने कांग्रेस पर हार का ठीकरा फोड़ा है और इतना ही नहीं राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा है.

आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि बिहार में इलेक्शन चल रहा था और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के घर पर शिमला में पिकनिक मना रहे थे. कांग्रेस का नेतृत्व बिहार का चुनाव हलके ढंग से ले रही थी. हम सोनिया गांधी से गुजारिश करेंगे की पार्टी का कुछ करे नहीं पार्टी खत्म हो जाएगा.

#WATCH: RJD leader Shivanand Tiwari speaks on #BiharResults, says "...elections were in full swing & Rahul Gandhi was on picnic at Priyanka ji's place in Shimla. Is party run like that? Allegations can be levelled that manner in which Congress is being run, it's benefitting BJP." pic.twitter.com/ZZXmndMJFh

