Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Rohtas  
  • /रोहतास में दिन-दहाड़े डकैती: ज्वेलरी स्टोर में घुसे 5 नकाबपोश अपराधी, लाखों के गहने लूटकर फरार

रोहतास में दिन-दहाड़े डकैती: ज्वेलरी स्टोर में घुसे 5 नकाबपोश अपराधी, लाखों के गहने लूटकर फरार

रोहतास में हीरा ज्वेलरी स्टोर में पांच अपराधियों के एक गिरोह ने दिन-दहाड़े एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया. दुकानदार प्रनीत कुमार ने बताया कि हथियार दिखाकर अपराधियों ने लाखों के गहने लूट लिए. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 26, 2026, 11:24 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:24 PM IST
रोहतास में दिन-दहाड़े डकैती: ज्वेलरी स्टोर में घुसे 5 नकाबपोश अपराधी, लाखों के गहने लूटकर फरार
Image Credit: रोहतास में दिन-दहाड़े डकैती (जी मीडिया)

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बेगूसराय में भीषण सड़क हादसा: ट्रक से टकराया ऑटो, सास-दामाद समेत 2 की मौत
Begusarai News28 min ago
2
Tej Pratap Yadav49 min ago
3
Tejashwi Yadav1 hr ago
4
jharkhand live1 hr ago
5
Samastipur News1 hr ago