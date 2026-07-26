/रोहतास में दिन-दहाड़े डकैती: ज्वेलरी स्टोर में घुसे 5 नकाबपोश अपराधी, लाखों के गहने लूटकर फरार

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रोहतास जिले के बिक्रमगंज बाजार इलाके में आरा जाने वाली सड़क पर स्थित हीरा ज्वेलरी स्टोर में दिन-दहाड़े पांच अपराधियों के एक गिरोह ने बड़ी डकैती को अंजाम दिया और लगभग 30 से 35 लाख रुपए की कीमत के गहने लूट लिए. स्टोर में घुसने वाले पांचों अपराधियों ने हेलमेट पहन रखे थे और ज्यादातर के चेहरे ढके हुए थे. दुकानदार के अनुसार, अपराधी हथियारों के साथ अंदर घुसे और मालिक प्रनीत कुमार को हथियारों का डर दिखाकर अपने काबू में कर लिया.
हथियार दिखाकर दिया घटना को अंजाम
उन्होंने दुकान से लाखों रुपये के गहने भी लूट लिए. दुकानदार प्रनीत कुमार ने बताया कि हथियार दिखाकर धमकाए जाने पर उन्होंने कोई विरोध नहीं किया. अपराधी पैदल ही दुकान से निकल गए और आराम से चले गए. उस समय, प्रनीत कुमार के अलावा दुकान में एक कर्मचारी और गहने बनाने वाला कारीगर भी मौजूद था. कारीगर चाय पी रहा था.
लगभग 10 लाख गहने लूटे
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. बिक्रमगंज के SDPO सिंधु शेखर सिंह ने बताया कि दुकान के अंदर पांच अपराधी थे और हो सकता है कि कुछ अपराधी बाहर भी तैनात रहे हों. इस पहलू की भी जांच की जा रही है. हालांकि, शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, लगभग 10 लाख रुपए के गहने लूटे गए हैं, लेकिन दुकानदार का दावा है कि चोरी हुए गहनों की कीमत 30 लाख से 35 लाख रुपए के बीच है.
रिपोर्ट: अमरजीत कुमार यादव
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