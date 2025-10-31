Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2983135
Zee Bihar JharkhandBH Rohtas  

Sasaram Crime: रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद वेटर को मार दी गोली, जानें क्या है पूरा मामला

Sasaram Crime: सासाराम में रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद पैसे को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद वेटर को गोली मार दी गई, फिलहाल वेटर का इलाज जारी है. मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. वही, घटना का मुख्य आरोपी फरार है, जिसकी जांच जारी है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 31, 2025, 07:02 PM IST

Trending Photos

Sasaram Crime: रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद वेटर को मार दी गोली
Sasaram Crime: रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद वेटर को मार दी गोली

Sasaram Crime News: खबर सासाराम से हैं, जहां शिवसागर थाना क्षेत्र के टेकारी में हाईवे पर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद पैसे देने को लेकर हुए विवाद में ग्राहक ने वेटर को गोली मार दी. घायल वेटर का नाम नीतीश कुमार यादव बताया जा रहा है. फिलहाल नीतीश को इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है. मिली जानकारी के अनुसार, पैसे को लेकर विवाद हुआ था, उसी दौरान गोली मारी गई है. 

यह भी पढ़ें: दुलारचंद की शवयात्रा में भारी बवाल! पंडारक में पत्थरबाजी और गोलीबारी की सूचना

मामले में 5 की गिरफ्तारी
इस मामले में मुख्य आरोपी बृजेश कुमार यादव फरार है. पुलिस ने इस वारदात में शामिल पांच अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी की है. इसके पास से एक पिस्टल 11 कारतूस, एक मैगजीन 6 खोखा और एक चार पहिया वाहन भी बरामद किया गया है. घायल वेटर गयाजी जिला के सिंधुगढ़ थाना के कर्मा भवानी गांव का रहने वाला है. बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद पैसे को लेकर विवाद हुआ था और इसी विवाद में यह गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें वेटर को गोली मारी गई.

Add Zee News as a Preferred Source

पिस्तौल और कारतूस बरामद
सासाराम के एसडीपीओ- 1 दिलीप कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी बृजेश कुमार यादव के भद्रशीला गांव स्थित आवास पर छापामारी कर पिस्तौल और कारतूस बरामद किया गया है. साथ ही काराकाट के अशोक कुमार, गोपाल कुमार चेनारी के प्रगति कुमार सिंह, शिवसागर के अनूप लाल मंडल एवं सिराजुद्दीन राईन को गिरफ्तार किया गया है. बता दें कि ये घटना सासाराम के राष्ट्रीय राजमार्ग- 19 पर टेकारी के पास हाईवे हंगामा नमक रेस्टोरेंट में हुई है.

रिपोर्ट: अमरजीत कुमार यादव

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Sasaram crime news

Trending news

bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: सीएम योगी ने UP का जिक्र कर महागठबंधन पर किया करारा प्रहार
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: दुलारचंद हत्याकांड, वृंदा करात का पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर वार
bihar chunav 2025
NDA के 'संकल्प पत्र' पर तेजस्वी का तंज, जाने क्यों बोले कि 'सॉरी पत्र' लाना चाहिए
Palamu news
पलामू में नवजात का कटा सिर मिलने से सनसनी, हत्या की आशंका, नहीं हो सकी शिनाख्त
Anant Singh
दुलारचंद की शवयात्रा में भारी बवाल! पंडारक में पत्थरबाजी और गोलीबारी की सूचना
bihar chunav 2025
'आज फिर से सबके साथ बात हो गई है...', जीतनराम मांझी आखिर किस चीज को क्लियर कर रहे?
Bihar NDA Manifesto
बिहार चुनाव में 'पांच पांडव' के बाद NDA का लाया 'पंचामृत' गारंटी, जानें क्या है खास?
bihar chunav 2025
एनडीए और महागठबंधन, किसके घोषणापत्र में आपके लिए क्या है खास, यहां देखिए
Bihar Crime News
Bhojpur Double Murder: काम से लौट रहे थे बाप-बेटे, दोनों की गोली मारकर हत्या
bihar chunav 2025
NDA Manifesto: 4 शहरों में मेट्रो, 7 नए एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट्स का मेगा प्लान!