Sasaram Crime: रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद वेटर को मार दी गोली, जानें क्या है पूरा मामला

Sasaram Crime News: खबर सासाराम से हैं, जहां शिवसागर थाना क्षेत्र के टेकारी में हाईवे पर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद पैसे देने को लेकर हुए विवाद में ग्राहक ने वेटर को गोली मार दी. घायल वेटर का नाम नीतीश कुमार यादव बताया जा रहा है. फिलहाल नीतीश को इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है. मिली जानकारी के अनुसार, पैसे को लेकर विवाद हुआ था, उसी दौरान गोली मारी गई है.

मामले में 5 की गिरफ्तारी

इस मामले में मुख्य आरोपी बृजेश कुमार यादव फरार है. पुलिस ने इस वारदात में शामिल पांच अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी की है. इसके पास से एक पिस्टल 11 कारतूस, एक मैगजीन 6 खोखा और एक चार पहिया वाहन भी बरामद किया गया है. घायल वेटर गयाजी जिला के सिंधुगढ़ थाना के कर्मा भवानी गांव का रहने वाला है. बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद पैसे को लेकर विवाद हुआ था और इसी विवाद में यह गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें वेटर को गोली मारी गई.

पिस्तौल और कारतूस बरामद

सासाराम के एसडीपीओ- 1 दिलीप कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी बृजेश कुमार यादव के भद्रशीला गांव स्थित आवास पर छापामारी कर पिस्तौल और कारतूस बरामद किया गया है. साथ ही काराकाट के अशोक कुमार, गोपाल कुमार चेनारी के प्रगति कुमार सिंह, शिवसागर के अनूप लाल मंडल एवं सिराजुद्दीन राईन को गिरफ्तार किया गया है. बता दें कि ये घटना सासाराम के राष्ट्रीय राजमार्ग- 19 पर टेकारी के पास हाईवे हंगामा नमक रेस्टोरेंट में हुई है.

रिपोर्ट: अमरजीत कुमार यादव