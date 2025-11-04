Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2988584
Zee Bihar JharkhandBH Rohtas  

रोहतास में गरजे अखिलेश! बोले बिहार में सत्ता पलटी, तो अगली बार यूपी से भी होगी साफ; तेजस्वी को CM बनाने की कर दी अपील

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव में लगातार सभी पार्टिया प्रचार करने में लगी हुई हैं. ऐसे में RJD का प्रचार करने के लिए अखिलेश यादव बिहार पहुचे हुऐ हैं. उन्होंने रोहतास के दिनारा के दावथ से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. मंगलवार शाम 5 बजे पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार भी बंद हो गया है. 

Edited By:  ritesh jaiswal|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 04, 2025, 07:27 PM IST

Trending Photos

रोहतास में गरजे अखिलेश! बोले बिहार में सत्ता पलटी, तो अगली बार यूपी से भी होगी साफ; तेजस्वी को CM बनाने की कर दी अपील

Bihar Chunav 2025: रोहतास के दिनारा के दावथ में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी सभा में दावा कर दिया है. उन्होंने कहा है कि, इस बार बिहार के लोग सरकार बदल देंगे. आगे उन्होंने कहा कि इस बार अगर बिहार में सरकार बदल गई तो यूपी में भी अगले साल बदलाव तय हो जाएगा. 

दिनारा के राजद प्रत्याशी राजेश यादव के लिए वोट मांगते हुए, अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कस दिया, उन्होंने कहा कि लखनऊ वाले को वह अच्छी तरह से जानते हैं और बिहार में जब सरकार बदलेगी तो यूपी में भी सरकार बदलेगी और जब यूपी में सरकार बदलेगी तो उनका बुलडोजर भी हम छीन लेंगे, क्योंकि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है. 

आगे उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में भाजपा की हार तय है और बिहार से भाजपा को भगाने की जरूरत है. उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए आगे कहा, आज बिहार में बेरोजगारी और भाजपा को भगाने का चुनाव है. आज बिहार से गरीबी तथा भाजपा को हटाने का चुनाव है.

Add Zee News as a Preferred Source

सपा सुप्रीमो आगे कहते हैं कि जिस तरह से उन लोगों ने अवध में भाजपा को हराया. वैसे ही बिहार में भी संप्रदाय की राजनीति करने वालों को बाहर करने की जरूरत है. बता दे कि अखिलेश यादव ने इस दौरान तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए युवाओं से अपील की है. 

उन्होंने कहा की पुराने लोगों को ठीक से मोबाइल चलाना नहीं आता, उन्हें सोशल मीडिया और रील बनानी नहीं आती. लेकिन हमारे आज के नवयुवक सब जानते हैं. ऐसे में उन्हें आगे बढ़कर तेजस्वी को सीएम बनाना चाहिए. जानकारी के लिए बता दे की इस दौरान मंच पर नोखा की राजद प्रत्याशी और पूर्व मंत्री अनिता देवी भी वहां मौजूद रही.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

Rajbhushan Nishad
'मल्लाहों का सम्मान मुल्लाओं को बेच दिया मुकेश सहनी ने', राजभूषण निषाद का बड़ा हमला
Darbhanga News
गौड़ाबौराम सीट पर Mahagathbandhan कन्फ्यूज!
bihar chunav 2025
'बिहार के लोगों को देश का मजदूर बना दिया', नीतीश कुमार पर राहुल गांधी का बड़ा हमला
amit shah
अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा- 'अब गोला बिहार में बनेगा और पाकिस्तान में फटेगा'
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025:शांति व विकास चाहिए तो एनडीए को जिताएं: गिरिराज सिंह
bihar election live
‘NDA का बम बम बा…’, पवन सिंह का पटना से बड़ा बयान
cm yogi
दरभंगा में CM योगी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, 'बुलडोजर बाबा जिंदाबाद' के लगे नारे
bihar goverment job
BPSC ने इन बड़े एग्जाम के जारी कर दिए रिजल्ट, इस लिंक से देख सकते है आप अपना नाम
Jan Suraaj Party
X फैक्टर होने का दावा कर रहे Jan Suraaj-AIMIM, जानिए सर्वे में कितनी सीटें मिल रहीं
bihar chunav 2025
भाई से बगावत, पार्टी से नाराजगी! तेज प्रताप बोले- “RSS से मिले हैं पैसे