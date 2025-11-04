रोहतास में गरजे अखिलेश! बोले बिहार में सत्ता पलटी, तो अगली बार यूपी से भी होगी साफ; तेजस्वी को CM बनाने की कर दी अपील

Bihar Chunav 2025: रोहतास के दिनारा के दावथ में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी सभा में दावा कर दिया है. उन्होंने कहा है कि, इस बार बिहार के लोग सरकार बदल देंगे. आगे उन्होंने कहा कि इस बार अगर बिहार में सरकार बदल गई तो यूपी में भी अगले साल बदलाव तय हो जाएगा.

दिनारा के राजद प्रत्याशी राजेश यादव के लिए वोट मांगते हुए, अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कस दिया, उन्होंने कहा कि लखनऊ वाले को वह अच्छी तरह से जानते हैं और बिहार में जब सरकार बदलेगी तो यूपी में भी सरकार बदलेगी और जब यूपी में सरकार बदलेगी तो उनका बुलडोजर भी हम छीन लेंगे, क्योंकि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है.

आगे उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में भाजपा की हार तय है और बिहार से भाजपा को भगाने की जरूरत है. उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए आगे कहा, आज बिहार में बेरोजगारी और भाजपा को भगाने का चुनाव है. आज बिहार से गरीबी तथा भाजपा को हटाने का चुनाव है.

सपा सुप्रीमो आगे कहते हैं कि जिस तरह से उन लोगों ने अवध में भाजपा को हराया. वैसे ही बिहार में भी संप्रदाय की राजनीति करने वालों को बाहर करने की जरूरत है. बता दे कि अखिलेश यादव ने इस दौरान तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए युवाओं से अपील की है.

उन्होंने कहा की पुराने लोगों को ठीक से मोबाइल चलाना नहीं आता, उन्हें सोशल मीडिया और रील बनानी नहीं आती. लेकिन हमारे आज के नवयुवक सब जानते हैं. ऐसे में उन्हें आगे बढ़कर तेजस्वी को सीएम बनाना चाहिए. जानकारी के लिए बता दे की इस दौरान मंच पर नोखा की राजद प्रत्याशी और पूर्व मंत्री अनिता देवी भी वहां मौजूद रही.

