भोजपुरी सिंगर संजू राज की सड़क हादसे में मौत, इंडस्ट्री में शोक की लहर

Bhojpuri Singer Dies: रोहतास जिला के काराकाट थाना क्षेत्र के करूप में एक पिकअप वैन की चपेट में आने से भोजपुरी की एक सिंगर संजू राज की मौत हो गई. वह 28 साल की थीं. वह सूर्यपुरा के सुअरा की रहने वाली थीं.
Trending Photos
Bhojpuri Singer Sanju Raj Dies: रोहतास जिले के काराकाट में एक दर्दनाक हादसा हो गया. काराकाट थाना क्षेत्र के करूप के समीप एक अनियंत्रित पिकअप वैन की चपेट में आने से भोजपुरी गायिका संजू राज की मौत हो गई. सिंगर की उम्र 28 साल बतायी जा रही है. यह हादसा उस वक्त हुआ जब वह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से वापस घर लौट रही थीं. संजू राज की मौत से भोजपुरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है.
जानकारी के अनुसार, संजू राज 22 फरवरी, 2026 रविवार की देर रात एक गांव में आयोजित एक संगीत कार्यक्रम में शामिल होने गई थीं. कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब वह अपनी स्कूटी से वापस लौट रही थीं. तब उनका एक्टिडेंट हो गया. बताया जा रहा है कि जैसे ही सिंगर काराकाट थाना क्षेत्र के करूप के पास पहुंचीं, एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि भोजपुरी सिंगर संजू राज की मौके पर ही मौत हो गई.
भोजपुरी सिंगर संजू राज मूल रूप से सूर्यपुरा प्रखंड के सुअरा गांव की रहने वाली थीं. वह मुन्ना राम की पत्नी थीं. संजू राज शाहाबाद क्षेत्र की एक जानी-मानी लोक गायिका थीं. उनके निधन की खबर फैलते ही कलाकारों में शोक की लहर दौड़ गई.
वहीं, घटना की सूचना मिलते ही काराकाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद शव को अपने कब्जे में लिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया गया है.
रिपोर्ट: अमरजीत यादव
यह भी पढ़ें: जब रंग और इमोशन मिले साथ... यूट्यूब पर 'होली बाद आके' से छा गए खेसारी लाल यादव