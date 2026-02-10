Advertisement
Rohtas News: कोर्ट पहुंचे 'पावर स्टार' पवन सिंह, चुनाव के दौरान गाड़ियों के काफिले पर फंसा था पेंच... अब मिली बेल

Pawan Singh: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में डेहरी केकी अदालत में हाजिर हुए, उन्हें जमानत दे दी गई है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 10, 2026, 03:53 PM IST

Pawan Singh: भोजपुरी के पावर स्टार के नाम से चर्चित गायक और अभिनेता पवन सिंह के बारे में बड़ी खबर है. पवन सिंह 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मंगलवार (10 फरवरी) को डेहरी के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में हाजिर हुए. मामले में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है.

लोकसभा चुनाव के दौरान का है मामला
बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे. वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. अपने चुनाव प्रचार में गाड़ियों के लंबे काफिले के इस्तेमाल के खिलाफ उन पर अकोढीगोला थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में मंगलवार को वे कोर्ट के सामने पेश हुए थे.

मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम
पवन सिंह के कोर्ट में पेशी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. मौके पर पवन सिंह की एक झलक पाने के लिए उनके समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई. लेकिन पवन सिंह पेशी मीडिया से दूर रहें, उन्होंने इस दौरान कोई बयान नहीं दिया. बता दें कि पावर स्टार सोशल मीडिया पर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. वे अपने गानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं. फिलहाल होली आने वाला हैं, ऐसे में पवन सिंह के फैंस उनके होली सांग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

रिपोर्ट: अमरजीत कुमार यादव

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

