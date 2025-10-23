'मैं डेढ़ साल से...', पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आक्रामक चुनाव प्रचार

Karakat Assembly Seat: रोहतास जिले की काराकाट विधानसभा सीट पर इस बार चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है. भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में कदम रखा है. उन्होंने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है. वह गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रही हैं और जनता से आशीर्वाद मांग रही हैं.

'मैं पिछले डेढ़ साल से लगातार इस क्षेत्र में घूम रही हूं'

चुनाव प्रचार के दौरान ज्योति सिंह ने जनता को बताया कि वह पिछले डेढ़ साल से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. उनका कहना है कि उन्होंने लोगों के सुख-दुख में समय दिया है. इस बार जनता उन्हें भरपूर प्यार और समर्थन देगी.

स्थानीय मूलभूत समस्याएं को दूर करना मेरा लक्ष्य- ज्योति सिंह

ज्योति सिंह का कहना है कि जो स्थानीय मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर लोग उनसे मिल रहे हैं. ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर में सुधार ही उनका मुद्दा है. गांव में गलियों में लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं. उन छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान ही उनका लक्ष्य है.

निजी जीवन चुनाव से अलग

भोजपुरी सुपरस्टार की पत्नी ज्योति सिंह ने कहा कि आम लोगों के जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए? वे इस पर काम करना चाहती हैं. ज्योति सिंह कहती है कि उनके जीवन में कुछ व्यक्तिगत समस्याएं आई हैं. उनका इस चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है. वह जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मैदान में उतरी हैं.

रिपोर्ट: अमरजीत यादव

