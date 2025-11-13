Bihar Chunav 2025: मतगणना को लेकर सभी जिलों में तैयारियां तेज, दरभंगा में पूरी तरह शांति तो सासाराम में हो गया हंगामा, जानें कारण

Bihar Chunav 2025 News: दरभंगा जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद सभी EVM को ब्रजगृह में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है. सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओ ने ब्रज गृह के बाहर डेरा डाल रखा है. यहां सभी प्रत्याशियों के समर्थक 24 घंटे सीसीटीवी पर नजरें गड़ाए हुए हैं, जिससे कोई गड़बड़ी ना की जा सके. ब्रज गृह में आने-जाने वाले हर वाहनों की CISF के जवानों चेकिंग कर रहे हैं. स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था से सभी पार्टी के कार्यकर्ता संतुष्ट हैं. उन्होंने जिला प्रशासन को इसके लिए धन्यवाद दिया है. प्रत्याशियों के समर्थकों ने कहा कि 24 घंटे हम लोग सीसीटीवी के जरिए निगरानी रख रहे हैं. जरूरत पड़ने पर मजिस्ट्रेट के साथ जाकर स्ट्रांग रूम को भी देखते हैं. उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी और SSP खुद समय-समय पर यहां आकर सीसीटीवी कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर रहे हैं.

सुरक्षा व्यवस्था से सभी पार्टी के कार्यकर्ता संतुष्ट

स्ट्रांग रूम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा किए गए सुरक्षा व्यवस्था से सभी पार्टी के कार्यकर्ता संतुष्ट दिख रहे हैं. जहां स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है .वहीं सीसीटीवी के जरिए स्ट्रांग रूम के सभी द्वारों एवं परिसर को लाइव टेलीकास्ट से कंट्रोल रूम में बैठे सभी कार्यकर्ता भी देख रख रहे हैं. जरूरत पड़ने पर मजिस्ट्रेट के साथ भी वे लोग स्ट्रांग रूम की गेट को भी देखने के लिए जाते हैं. इस बाबत एक कार्यकर्ता ने कहा कि जिला प्रशासन ने जो सुरक्षा व्यवस्था की है वह अच्छी है .यहां सीसीटीवी के जरिए हम लोग स्ट्रांग रूम के गेट एवं परिसर पर नजर रखे हुए हैं. वहीं जरूरत पड़ने पर मजिस्ट्रेट के साथ हम लोग जाकर स्ट्रांग रूम के बाहर गेट को भी देखते हैं. यहां जो गाड़ी आती जाती है उसे भी हम लोगों को ले जाकर दिखलाई जाती है.

स्ट्रॉग रूम में बक्सों का ट्रक पहुंचने से हंगामा

दूसरी ओर सासाराम में मतदान के बाद जिले की सभी सीटों की EVM को बाजार समिति प्रांगण में सुरक्षित रखा गया है. इस बज्र गृह के पास विभिन्न प्रत्याशियों के समर्थक ने बुधवार (12 नवंबर) की रात को हंगामा किया है. इन लोगों का आरोप है कि स्ट्रांग रूम के अंदर का सीसीटीवी अचानक बंद हो गया. वहीं शाम के अंधेरे में एक ट्रक बिना जांच के अंदर गई है. इसके बाद दिनारा के राजद प्रत्याशी राजेश यादव तथा सासाराम के राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साह अपने समर्थकों के साथ स्ट्रांग रूम के पास पहुंच गए तथा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. साथ ही स्ट्रांग रूम के सामने धरना पर बैठ गए. मौके की नजाकत को देखते हुए रोहतास के डीएम उदिता सिंह तथा एसपी रौशन कुमार भी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे हैं और उस ट्रक की तलाशी ली. ट्रक में खाली बक्से रखे थे. इस पर रोहतास के डीएम उदिता सिंह ने बताया कि इन बक्सों में ही EVM आईं थीं. मतगणना संपन्न होने के बाद उन्हें वापस इन्हीं बक्सों में भरकर भेजना है.

