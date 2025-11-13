Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2999812
Zee Bihar JharkhandBH Rohtas  

Bihar Chunav 2025: मतगणना को लेकर सभी जिलों में तैयारियां तेज, दरभंगा में पूरी तरह शांति तो सासाराम में हो गया हंगामा, जानें कारण

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 News: बिहार विधानसभा चुनाव में कल यानी 14 नवंबर को वोटों की गिनती होनी है. मतगणना तक सभी जिलों में बनाए गए स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच EVMs को रखा गया है. दरभंगा में सभी प्रत्याशियों के कार्यकर्ता प्रशासन के काम से संतुष्ट दिखे तो सासाराम में स्ट्रांग रूम के बाहर बुधवार रात को हंगामा होने की खबर सामने आई है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 13, 2025, 08:50 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Bihar Chunav 2025 News: दरभंगा जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद सभी EVM को ब्रजगृह में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है. सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओ ने ब्रज गृह के बाहर डेरा डाल रखा है. यहां सभी प्रत्याशियों के समर्थक 24 घंटे सीसीटीवी पर नजरें गड़ाए हुए हैं, जिससे कोई गड़बड़ी ना की जा सके. ब्रज गृह में आने-जाने वाले हर वाहनों की CISF के जवानों चेकिंग कर रहे हैं. स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था से सभी पार्टी के कार्यकर्ता संतुष्ट हैं. उन्होंने जिला प्रशासन को इसके लिए धन्यवाद दिया है. प्रत्याशियों के समर्थकों ने कहा कि 24 घंटे हम लोग सीसीटीवी के जरिए निगरानी रख रहे हैं. जरूरत पड़ने पर मजिस्ट्रेट के साथ जाकर स्ट्रांग रूम को भी देखते हैं. उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी और SSP खुद समय-समय पर यहां आकर सीसीटीवी कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर रहे हैं. 

बिहार चुनाव से जुड़ी सारी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सुरक्षा व्यवस्था से सभी पार्टी के कार्यकर्ता संतुष्ट

Add Zee News as a Preferred Source

स्ट्रांग रूम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा किए गए सुरक्षा व्यवस्था से सभी पार्टी के कार्यकर्ता संतुष्ट दिख रहे हैं. जहां स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है .वहीं सीसीटीवी के जरिए स्ट्रांग रूम के सभी द्वारों एवं परिसर को लाइव टेलीकास्ट से कंट्रोल रूम में बैठे सभी कार्यकर्ता भी देख रख रहे हैं. जरूरत पड़ने पर मजिस्ट्रेट के साथ भी वे लोग स्ट्रांग रूम की गेट को भी देखने के लिए जाते हैं. इस बाबत एक कार्यकर्ता ने कहा कि जिला प्रशासन ने जो सुरक्षा व्यवस्था की है वह अच्छी है .यहां सीसीटीवी के जरिए हम लोग स्ट्रांग रूम के गेट एवं परिसर पर नजर रखे हुए हैं. वहीं जरूरत पड़ने पर मजिस्ट्रेट के साथ हम लोग जाकर स्ट्रांग रूम के बाहर गेट को भी देखते हैं. यहां जो गाड़ी आती जाती है उसे भी हम लोगों को ले जाकर दिखलाई जाती है.

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav Result 2025 Live: Exit Polls से उत्साहित BJP ने दिया 500 किलो लड्डू का ऑर्डर, अनंत सिंह के घर पर भी दावत का इंतजाम

स्ट्रॉग रूम में बक्सों का ट्रक पहुंचने से हंगामा

दूसरी ओर सासाराम में मतदान के बाद जिले की सभी सीटों की EVM को बाजार समिति प्रांगण में सुरक्षित रखा गया है. इस बज्र गृह के पास विभिन्न प्रत्याशियों के समर्थक ने बुधवार (12 नवंबर) की रात को हंगामा किया है. इन लोगों का आरोप है कि स्ट्रांग रूम के अंदर का सीसीटीवी अचानक बंद हो गया. वहीं शाम के अंधेरे में एक ट्रक बिना जांच के अंदर गई है. इसके बाद दिनारा के राजद प्रत्याशी राजेश यादव तथा सासाराम के राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साह अपने समर्थकों के साथ स्ट्रांग रूम के पास पहुंच गए तथा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. साथ ही स्ट्रांग रूम के सामने धरना पर बैठ गए. मौके की नजाकत को देखते हुए रोहतास के डीएम उदिता सिंह तथा एसपी रौशन कुमार भी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे हैं और उस ट्रक की तलाशी ली. ट्रक में खाली बक्से रखे थे. इस पर रोहतास के डीएम उदिता सिंह ने बताया कि इन बक्सों में ही EVM आईं थीं. मतगणना संपन्न होने के बाद उन्हें वापस इन्हीं बक्सों में भरकर भेजना है.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025EVMBihar Chunav Result 2025

Trending news

Bihar Crime News
चुनावों के बाद गोलियों की आवाज से फिर दहली राजधानी, मुजफ्फरपुर में भी एक की हत्या
Jamui News
जमुई में तेज रफ्तार कार का कहर, नशे में धुत युवकों ने गाड़ी से कई लोगों को रौंदा
Bihar Chunav Result 2025
Bihar Chunav Result 2025 Live: Exit Polls से उत्साहित BJP ने दिया 500 किलो लड्डू का ऑर्डर, अनंत सिंह के घर पर भी दावत का इंतजाम
Jamui News
जमुई में इंडियन ऑयल स्टीकर लगे टैंकर से 41 लाख की शराब बरामद, चालक गिरफ्तार
Bihar Exit Poll 2025
Bihar Exit Poll 2025: RJD, BJP, JDU और कांग्रेस, जानें किस पार्टी को कितनी सीटें
Bihar Exit Poll 2025
बिहार चुनाव से BJP के लिए आई सबसे बुरी खबर, बम-बम होंगे नीतीश और तेजस्वी
bihar chunav 2025
Bihar Exit Poll 2025: बिहार में NDA को 121 से 141 सीटें तो महागठबंधन को 98 से 118
Bihar Exit Poll 2025
Bihar Exit Poll: पाटलिपुत्र मगध क्षेत्र में एनडीए को महागठबंधन पर 10 सीटों की बढ़त
bihar chunav 2025
सीमांचल में NDA से दोगुनी सीटों पर महागठबंधन आगे, खाता खोल सकता है जनसुराज
Bihar Exit Poll 2025
Bihar Exit Poll: कोसी में NDA ने महागठबंधन पर एक सीट से बनाई बढ़त, जनसुराज 0 पर आउट