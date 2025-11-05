चुनाव के पहले चरण से पहले सासाराम में गरजे योगी, कहा- बिहार को फिर अंधेरे में धकेलना चाहते हैं महागठबंधन वाले लोग!

Bihar chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव का कल पहले चरण का मतदान होने वाला है. नेताओं का बयान लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, इसी बीच योगी आदित्यनाथ नें महागठबंधन पर तीखा हमला बोल दिया है.
Trending Photos
Bihar chunav 2025: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन पर तीखा बयान दे दिया है. उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने बिहार के सामने एक समय बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया था वही एक साथ महागठबंधन बना कर बैठे हुए हैं और ठगने की तैयारी में हैं.
बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने सासाराम के न्यू स्टेडियम फजलगंज में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशी स्नेहलता कुशवाहा के लिए वोट मांगने पहुंचे थे. इसी दौरान उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ते देखा है. इसे एक बार फिर से पुराने दिनों कि तरफ लौटने नहीं देना है.
आगे उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बिहार के किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया थी, जिन लोगों ने बिहार के व्यवसाईयों और कारोबारी को के सामने सुरक्षा का बड़ा संकट खड़ा कर दिया था, वह कौन लोग थे, जो बिहार के मां-बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया?
आज वही लोग महागठबंधन बनाकर लोगों को ठगने के लिए फिर से मैदान में आ चुके हैं. ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है. बता दे कि कार्यक्रम में पहुंचने पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया. इस दौरान मंच पर भाजपा की विधान पार्षद निवेदिता सिंह भी मौजूद रही थी.
बता दें कि 6 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव का पहले चरण के मतदान होने वाले हैं. जिसके चुनाव प्रचार की मंगलवार यानि 5 नवंबर की आखिरी तारीख थी. इसी चुनाव प्रचार में सासाराम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनांथ ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा था.
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!