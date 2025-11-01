Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2983828
Zee Bihar JharkhandBH Rohtas  

Bihar Chunav 2025: दिनारा में फिर रोशन होगी लालटेन या रालोमो को मिलेगी सफलता, देखें जातीय समीकरण

Dinara Vidhan Sabha Seat: रोहतास जिले और बक्सर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली दिनारा विधानसभा सीट पर 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में राजद के विजय कुमार मंडल ने जीत दर्ज की थी. इस बार राजद की टक्कर रालोमो प्रत्याशी के साथ है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 01, 2025, 01:09 PM IST

Trending Photos

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
बिहार विधानसभा चुनाव 2025

Dinara Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार के रोहतास जिले के बिक्रमगंज अनुमंडल के अंतर्गत आने वाला दिनारा विधानसभा राजनीति में एक अहम स्थान रखता है. यह विधानसभा क्षेत्र बक्सर लोकसभा सीट के छह खंडों में से एक है. पूर्व में डेहरी-ऑन-सोन, पश्चिम में बक्सर जिला और दक्षिण में कैमूर जिले से घिरा यह इलाका सोन नदी के किनारे बसा है. दिनारा गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित है और इसका नाम भोजपुरी शब्द दियारा से पड़ा, जिसका अर्थ है- नदी की धारा बदलने पर बनने वाला मौसमी टापू. इतिहास की बात करें तो यह इलाका मगध, मौर्य, गुप्त, पाल, शेरशाह सूरी और मुगल साम्राज्य का हिस्सा रह चुका है. ब्रिटिश शासन के दौरान भी दिनारा का प्रशासनिक महत्व बना रहा. 

बिहार चुनाव से जुड़ी सारी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

चुनावी इतिहास

Add Zee News as a Preferred Source

दिनारा विधानसभा सीट की स्थापना 1951 में हुई थी. अब तक यहां 17 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. कांग्रेस ने अब तक 5 बार जीत दर्ज की है. वहीं, जेडीयू को 4 बार सफलता मिली. इसके अलावा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने संयुक्त रूप से 3 बार बाजी मारी. जनता दल ने 2 बार, जबकि जनता पार्टी, बसपा और राजद ने 1-1 बार जीत हासिल की है. 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में राजद के विजय कुमार मंडल ने जीत दर्ज कर सीट अपने नाम की थी. 

ये भी पढ़ें- Dehri Assembly Seat: क्या लालटेन फिर जलेगी या बंगला करेगा कमाल? RJD-LJPR के बीच कड़ी टक्कर

जातीय समीकरण

दिनारा की आबादी मुख्यतः ग्रामीण है, जहां यादव, कुर्मी, कोइरी, दलित और भूमिहार प्रमुख समुदाय हैं. करीब 45 फीसदी मतदाता ओबीसी वर्ग से हैं. यादव जहां राजद के पारंपरिक समर्थक माने जाते हैं, वहीं कुर्मी और कोइरी समुदाय का झुकाव भाजपा और जदयू की ओर रहता है. इस क्षेत्र में भूमिहारों की संख्या लगभग 25 फीसदी है, जो आम तौर पर भाजपा समर्थक माने जाते हैं. वहीं, 20 फीसदी दलित मतदाता एनडीए के लिए निर्णायक साबित होते हैं. मुस्लिम मतदाता लगभग 6.8 फीसदी हैं, जो आमतौर पर महागठबंधन का समर्थन करते हैं. 2024 में चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, दिनारा की कुल जनसंख्या 5,19,690 है, जिनमें 2,70,236 पुरुष और 2,49,454 महिलाएं शामिल हैं. वहीं, कुल मतदाताओं की संख्या 3,07,795 है. मतदाताओं में 1,61,167 पुरुष, 1,46,625 महिलाएं और 3 थर्ड जेंडर शामिल हैं.

चुनावी मुद्दे और समस्याएं

राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने के बावजूद दिनारा विकास की दौड़ में काफी पीछे है. बुनियादी ढांचे की कमी यहां की सबसे बड़ी समस्या है. कई गांवों में आज भी बिजली और सड़कें पूरी तरह नहीं पहुंची हैं. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहद सीमित हैं. उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को सासाराम या पटना जाना पड़ता है. रोजगार के अभाव के कारण हर साल बड़ी संख्या में युवा पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में प्रवास करते हैं और खेतिहर मजदूर के रूप में काम करते हैं.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Dinara Assembly SeatRohtas news

Trending news

Nokha Assembly Seat
Nokha Assembly Seat: क्या राजद दोहराएगी इतिहास या जदयू मारेगी बाजी?
bihar chunav 2025
Dehri: क्या लालटेन फिर जलेगी या बंगला करेगा कमाल? RJD-LJPR के बीच कड़ी टक्कर
Siwan crime news
Siwan: नर्तकी के चक्कर में चली गई दारोगा की जान, पति ने देखा तो उठाया ये खौफनाक कदम
bihar chunav 2025
'बिहार को बुलडोजर नहीं चाहिए...', मीसा भारती ने CM योगी पर बैन लगाने की मांग की
bihar chunav 2025
'अब बिहारी कहलाना सम्मान की बात...' वोटिंग से पहले CM नीतीश का वीडियो संदेश वायरल
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: खेसारी ने जंगलराज का किया समर्थन तो भड़के मनोज तिवारी
Bhojpuri news
छठ के बाद भी गूंज रहा है 'पलायन का दर्द', इस छठ गीत ने बिहार के हर घर को रुलाया!
Dularchand Murder Case
फेफड़ा फटा-पसलियां टूटीं.., दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आई मौत की वजह
bihar chunav 2025
'जनसुराजी था, जनसुराजी हूं और जनसुराजी रहूंगा', नामांकन रद्द पर नारायण ने दी सफाई
Danapur news
RJD विधायक रीतलाल यादव के पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला?