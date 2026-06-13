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बिहार में मैरिज स्कैम! भोले-भाले दूल्हों को ठगने वाली 6 लुटेरी महिलाएं समेत 7 गिरफ्तार

Sasaram News: सासाराम के धौडॉड थाना क्षेत्र से पुलिस ने 6 महिलाएं समेत 7 लोगों को शनिवार को गिरफ्तार किया है. यह लोग दूसरे प्रांतों के भोले-भाले लोगों को बिहार की लड़की से शादी कराने के नाम पर पैसे ठग लेते थे. साथ ही नकली शादी कराकर फिर उसके साथ मारपीट कर वापस भेज देते थे.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 13, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:33 PM IST
बिहार में मैरिज स्कैम! भोले-भाले दूल्हों को ठगने वाली 6 लुटेरी महिलाएं समेत 7 गिरफ्तार
Image Credit: भोले-भाले दूल्हों को ठगने वाली 6 लुटेरी महिलाएं समेत 7 गिरफ्तार (Photo-AI)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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