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Bihar Marriage Scam: बिहार की लड़की से शादी कराने के नाम पर दूसरे राज्यों के भोले-भाले लोगों के साथ मैरिज स्कैम का खुलासा पुलिस ने किया है. ये लोग शादी के नाम पर दूसरे राज्यों के लोगों को अपना शिकार बनाते थे. पुलिस ने इस बड़े अंतरप्रांतीय गिरोह का भंडाफोड़ 13 जून, 2026 दिन शनिवार को किया है. सासाराम पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 6 लुटेरी महिलाओं समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
दरअसल, सासाराम के धौडॉड थाना क्षेत्र से पुलिस ने 6 महिलाएं समेत 7 लोगों को शनिवार को गिरफ्तार किया है. यह लोग दूसरे प्रांतों के भोले-भाले लोगों को बिहार की लड़की से शादी कराने के नाम पर पैसे ठग लेते थे. साथ ही नकली शादी कराकर फिर उसके साथ मारपीट कर वापस भेज देते थे. इस शातिर सक्रिय ग्रुप में कई महिलाएं भी शामिल हैं.
SDPO-1 विपल्व कुमार ने बताया कि इसी ग्रुप की ओर से राजस्थान के एक युवक को सासाराम के धौडॉड इलाके में डेढ़ लाख रुपए लेकर शादी कराने के लिए बुलाया गया था. युवक से पैसे भी ले लिए गए और नकली शादी का झांसा देकर उसके साथ मारपीट कर उसे भगा दिया, जिसके बाद पीड़ित के शिकायत के बाद धौडॉड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 महिला समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है.
उन्होंने बताया कि पकड़े गए लक्ष्मीना कुमारी, उषा देवी, विमला देवी, रीना देवी, संध्या देवी और पाना कुंवर के अलावा बक्सर के रहने वाले हनुमान चौधरी हैं. सासाराम के एसडीपीओ-1 विप्लव कुमार ने बताया कि यह लोग राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों के लड़कों को बहला फुसलाकर बिहार लाकर उसकी शादी कराने का झांसा देकर पैसे ठग लेते थे.
रिपोर्ट: अमरजीत यादव