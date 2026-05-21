Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3224824
Zee Bihar JharkhandBH Rohtas  

Bihar News: देशभर में चमकी बिहार की तेलकप पंचायत,'नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत पुरस्कार' जीतकर रचा इतिहास

बिहार के रोहतास जिले की तेलकप ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है. इस उपलब्धि पर मंत्री दीपक प्रकाश ने खुशी जताई और कहा कि पंचायतों की आत्मनिर्भरता से गांवों का विकास और मजबूत होगा. उन्होंने पंचायत के कामों की सराहना करते हुए अन्य पंचायतों को भी इससे सीख लेने की सलाह दी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 21, 2026, 04:02 PM IST

Trending Photos

पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश और तेलकप ग्राम पंचायत की मुखिया अनीता टोप्पो
पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश और तेलकप ग्राम पंचायत की मुखिया अनीता टोप्पो

बिहार में पंचायतों को मजबूत बनाने की दिशा में एक अच्छी खबर सामने आई है. पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि अगर ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर बनती हैं, तो गांवों का विकास और तेजी से होगा. उन्होंने यह बात रोहतास जिले की तेलकप ग्राम पंचायत की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कही. इस पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर बिहार का नाम रोशन किया है.

रोहतास जिले की तेलकप ग्राम पंचायत की मुखिया श्रीमती अनीता टोप्पो को “नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार” में दूसरा स्थान मिला है. यह सम्मान पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है. मंत्री दीपक प्रकाश ने उन्हें बधाई दी और उनके काम की सराहना की. इस मौके पर पंचायती राज विभाग के निदेशक ने भी उन्हें फूल देकर सम्मानित किया.

निदेशक ने कहा कि यह सफलता सिर्फ मुखिया की नहीं, बल्कि पूरे पंचायत की मेहनत का नतीजा है. पंचायत सचिव और अन्य कर्मचारियों ने भी योजनाओं को सही तरीके से लागू करने में अहम भूमिका निभाई. गांव में चल रहे विकास कार्यों और योजनाओं को सही ढंग से लागू करने की वजह से ही यह पुरस्कार मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि पंचायत ने अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ समस्याएं अभी भी बाकी हैं. खासकर कुछ वार्डों में साफ पेयजल की कमी एक बड़ी समस्या है. मंत्री ने कहा कि इस समस्या को दूर करने के लिए विभाग हर संभव मदद करेगा. उन्होंने साफ-सफाई और पानी जैसी जरूरी चीजों पर खास ध्यान देने की बात कही.

मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि तेलकप पंचायत से बाकी पंचायतों को सीख लेनी चाहिए. अगर सभी पंचायतें इसी तरह मेहनत करें, तो गांवों का विकास और तेजी से हो सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि वे जल्द ही खुद तेलकप पंचायत का दौरा करेंगे और वहां के काम को करीब से देखेंगे.

मंत्री ने पंचायतों से कहा कि वे अपनी आय के स्रोत खुद बनाएं. इससे पंचायतें मजबूत होंगी और अपने इलाके की जरूरतों के अनुसार काम कर पाएंगी. आत्मनिर्भर पंचायतें ही गांवों को आगे बढ़ा सकती हैं और लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं.

ये भी पढ़ें- Kisan Credit Card: किसान क्रेडिट कार्ड क्या है और इसके मुख्य फायदे क्या हैं?

मुखिया अनीता टोप्पो ने कहा कि यह सम्मान पूरे गांव के लोगों की मेहनत का नतीजा है. उन्होंने बताया कि पुरस्कार में मिली राशि का इस्तेमाल गांव के विकास में किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों से उन्हें काफी मदद मिली, जिससे वे पंचायत को बेहतर तरीके से चला सकीं.

TAGS

Bihar News

Trending news

Bihar News
देशभर में चमकी बिहार की तेलकप पंचायत, जीता 'नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत पुरस्कार'
Tejashwi Yadav
'पेपरलीक का विरोध करना अपराध कैसे?', तेजस्वी के सवाल BJP-JDU ने दिया ये जवाब
Patna to Amarnath Yatra
पटना से बाबा बर्फानी के दर्शन का सबसे आसान रूट, जानें ट्रेन और चढ़ाई की पूरी डिटेल
U18 Hockey Asia Cup 2026
अंडर-18 एशिया कप 2026 के लिए भारतीय टीम घोषित, 18 खिलाड़ियों में झारखंड से भी 2
U18 Hockey Asia Cup 2026
अंडर-18 एशिया कप 2026 के लिए भारतीय टीम घोषित, 18 खिलाड़ियों में झारखंड से भी 2
Supaul News
सुपौलः शराब तस्करों ने JDU नेता को कुचला, मौके पर ही मौत, आरोपी भी धरे गए
Bihar News
बिहार: 16 जिलों में बनेंगे एयरपोर्ट जैसे अत्याधुनिक बस स्टैंड, मिलेंगी ये सुविधाएं
Bihar Jobs Fair
10 हजार से अधिक नौकरियां, वर्म फ्रॉम होम की सुविधा और भी बहुत कुछ... ऐसे करें अप्लाई
‬ Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, बंगाल में जाकर बदमाशों से लिया लोहा बचाई बेटी की जान
Bihar Vansavali
क्या पिता की वंशावली में शामिल हो सकता है शादीशुदा बेटियों का नाम? जानिए नियम