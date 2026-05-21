Bihar News: देशभर में चमकी बिहार की तेलकप पंचायत,'नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत पुरस्कार' जीतकर रचा इतिहास

बिहार में पंचायतों को मजबूत बनाने की दिशा में एक अच्छी खबर सामने आई है. पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि अगर ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर बनती हैं, तो गांवों का विकास और तेजी से होगा. उन्होंने यह बात रोहतास जिले की तेलकप ग्राम पंचायत की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कही. इस पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर बिहार का नाम रोशन किया है.

रोहतास जिले की तेलकप ग्राम पंचायत की मुखिया श्रीमती अनीता टोप्पो को “नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार” में दूसरा स्थान मिला है. यह सम्मान पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है. मंत्री दीपक प्रकाश ने उन्हें बधाई दी और उनके काम की सराहना की. इस मौके पर पंचायती राज विभाग के निदेशक ने भी उन्हें फूल देकर सम्मानित किया.

निदेशक ने कहा कि यह सफलता सिर्फ मुखिया की नहीं, बल्कि पूरे पंचायत की मेहनत का नतीजा है. पंचायत सचिव और अन्य कर्मचारियों ने भी योजनाओं को सही तरीके से लागू करने में अहम भूमिका निभाई. गांव में चल रहे विकास कार्यों और योजनाओं को सही ढंग से लागू करने की वजह से ही यह पुरस्कार मिला.

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हालांकि पंचायत ने अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ समस्याएं अभी भी बाकी हैं. खासकर कुछ वार्डों में साफ पेयजल की कमी एक बड़ी समस्या है. मंत्री ने कहा कि इस समस्या को दूर करने के लिए विभाग हर संभव मदद करेगा. उन्होंने साफ-सफाई और पानी जैसी जरूरी चीजों पर खास ध्यान देने की बात कही.

मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि तेलकप पंचायत से बाकी पंचायतों को सीख लेनी चाहिए. अगर सभी पंचायतें इसी तरह मेहनत करें, तो गांवों का विकास और तेजी से हो सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि वे जल्द ही खुद तेलकप पंचायत का दौरा करेंगे और वहां के काम को करीब से देखेंगे.

मंत्री ने पंचायतों से कहा कि वे अपनी आय के स्रोत खुद बनाएं. इससे पंचायतें मजबूत होंगी और अपने इलाके की जरूरतों के अनुसार काम कर पाएंगी. आत्मनिर्भर पंचायतें ही गांवों को आगे बढ़ा सकती हैं और लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं.

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मुखिया अनीता टोप्पो ने कहा कि यह सम्मान पूरे गांव के लोगों की मेहनत का नतीजा है. उन्होंने बताया कि पुरस्कार में मिली राशि का इस्तेमाल गांव के विकास में किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों से उन्हें काफी मदद मिली, जिससे वे पंचायत को बेहतर तरीके से चला सकीं.