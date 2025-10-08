Advertisement
Bihar Politics: बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस और RJD को झटका, दो विधायकों ने दिया इस्तीफा

बिहार चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है. कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम तथा आरजेडी विधायक भरत बिंद ने अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है. माना जा रहा है कि दोनों भाजपा का दामन थाम सकते हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 08, 2025, 11:09 PM IST

पूर्व मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम और भरत बिंद
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी हलचल और तेज हो गई है. बुधवार (8 अक्टूबर) को कांग्रेस से विधायक और पूर्व मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. वहीं, आरजेडी के विधायक भरत बिंद ने भी विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी है. दोनों नेताओं के भारतीय जनता पार्टी (BJP) का रुख करने की चर्चा जोरों पर है.

मुरारी प्रसाद गौतम ने छोड़ी चेनारी सीट
रोहतास जिले की चेनारी विधानसभा सीट से विधायक मुरारी प्रसाद गौतम ने इस्तीफा देकर सीट खाली कर दी है. विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर इस पद को रिक्त घोषित किया है. मुरारी प्रसाद गौतम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस्तीफा देने के पीछे कोई खास वजह नहीं है, उन्होंने बस पद छोड़ दिया है. हालांकि, राजनीतिक गलियारों में यह माना जा रहा है कि वे भाजपा में शामिल होने की तैयारी में हैं.

कांग्रेस से बने मंत्री, अब भाजपा की राह पर?
मुरारी प्रसाद गौतम कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे और महागठबंधन सरकार में मंत्री भी रहे. लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में लौटे, तो मुरारी प्रसाद गौतम भी सत्ता पक्ष के साथ बैठने लगे. कांग्रेस ने इस कदम को पार्टी विरोधी माना और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की थी. उनका अयोग्यता मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास लंबित है. वहीं, सोशल मीडिया पर उनकी प्रोफ़ाइल तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी होने के कारण भाजपा में जाने की अटकलें और तेज हो गई हैं.

आरजेडी को भरत बिंद का झटका
दूसरी ओर, कैमूर जिले की भभुआ सीट से आरजेडी विधायक भरत बिंद ने भी विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है. वह पहले ही मार्च 2024 में भाजपा में शामिल हो चुके थे और अब चुनाव से पहले उन्होंने औपचारिक रूप से सदस्यता भी छोड़ दी है. भरत बिंद का कहना है कि वे भभुआ की जनता की बेहतर सेवा करने और विकास की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए यह कदम उठा रहे हैं.

भरत बिंद का राजनीतिक सफर
भरत बिंद 2010 से राजनीति में सक्रिय हैं. उन्होंने जिला परिषद का चुनाव जीतकर राजनीति में प्रवेश किया था. बाद में 2015 में बसपा से भभुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा लेकिन हार का सामना करना पड़ा. 2020 में वे आरजेडी के टिकट पर जीतकर विधायक बने. अब भाजपा से टिकट मिलने की संभावना के बीच उन्होंने विधानसभा सदस्यता छोड़ दी है.

ये भी पढ़ें- 'RJD को 100 सीटों से कम पर लड़ना चाहिए', पप्पू यादव ने तेजस्वी को दी खुली चुनौती

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

