Bihar Road Accident: कोहरे के कारण बिहार में कई सड़क हादसे, सासाराम में लोगों ने यात्री बस फूंक दी

Bihar Road Accident: सर्दी की दिनों में कोहरे के कहर से सड़क हादसों में काफी बढ़ोतरी हो गई है. रविवार (14 दिसंबर) की रात से सोमवार की दोपहर तक प्रदेश से सड़क हादसों की कई घटनाएं सामने आईं, जिनमें कई लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. रोहतास जिले के सासाराम में एक यात्री बस ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने बस फूंक दी. घटना नोखा थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास की है. बताया जा रहा है कि यहां बस की ठोकर से बलुआही गांव निवासी राजेश गिरी उर्फ भुवर गिरी की मौत हो गई. इसके बाद लोगों ने सिंचाई विभाग के कार्यालय के पास बस को घेर लिया और यात्रियों को उतारकर बस फूंक दी. दमकल की गाड़ी पहुंचने तक बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई. घटना के बाद पुलिस उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी है. साथ ही मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया है.

सुपौल में सड़क हादसे में बाप-बेटे की मौत

इसी तरह से सुपौल में आज (सोमवार, 15 दिसंबर) सुबह-सुबह एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी. इस हादसे में पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है. जिसका इलाज चल रहा है. बताया जा रहा है कि पिपरा प्रखंड के जोलहनियां निवासी राममोहन गोस्वामी उर्फ शम्भू एक बाइक पर अपने दो बेटों मंटुन कुमार और रोहित कुमार के साथ राज्यरानी ट्रेन पकड़ने सुपौल स्टेशन जा रहे थे. सदर बाजार के पास स्थित पेट्रोल पंप के पास एक अज्ञात वाहन बाइक सवार तीन लोगों को कुचल दिया. घटना में शम्भू और उसका बेटा रोहित कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मंटुन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया है. घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने NH-327 को जाम करके मुआवजे की मांग की. पुलिस-प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद तीन घंटे बाद लोग सड़क से उठे.

भागलपुर में स्कॉर्पियो ने तीन को रौंदा

भागलपुर में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर तीन दुकानों में जा घुसी. जिसमें तीन लोग घायल हो गए. इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला. जानकारी के मुताबिक, जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मोदीपुर के पास भागलपुर से अमरपुर की ओर जा रही सफेद रंग की स्कॉर्पियो दुकानों को तोड़ते हुए जा घुसी. गाड़ी का नंबर BR 01 CG 7557 है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह एक सरकारी गाड़ी है. लोगों ने पुलिस पर यह भी आरोप लगाया कि घटना के करीब एक घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची. इधर, हादसे में घायल तीनों लोगों को इलाज के लिए पहले स्थानीय अस्पताल और बाद में मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. प्रत्यक्षदर्शी अविनाश ने बताया कि हादसे के एक घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची. उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर बालू लदे वाहनों की आवाजाही के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन की ओर से कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है. लोगों ने गुस्से में गाड़ी फूंकने की कोशिश की. हादसे के बाद स्कॉर्पियो सवार फरार हो गए, जबकि पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली.

बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रक एक दुकान में घुसा

बेगूसराय में एक तेज रफ्तार मालवाहक ट्रक बिजली के खंभे को तोड़ते हुए एक दुकान में जा घुसा. जिससे दुकानदार सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस घटना के बाद गुस्सा आए लोगों ने जमकर हंगामा किया और ट्रक में जमकर तोड़फोड़ की. घटना खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के बाड़ा गांव के पास हुई. घटना में घायल लोगों की पहचान बाड़ा गांव निवासी संतोष साह एवं ब्रह्मदेव शर्मा के रूप में हुई है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मालवाहक ट्रक रोसड़ा से बेगूसराय की ओर जा रहा था, तभी बाड़ा मोड़ के पास अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गया. हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को निजी अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद ब्रह्मदेव शर्मा को छोड़ दिया गया, जबकि संतोष साह की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेगूसराय रेफर किया गया है. घटना की सूचना मिलते ही खोदावंदपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई है.