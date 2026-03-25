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रोहतास में थार का कहर! बाइक सवार तीन को कुचला, नवादा में पति-पत्नी की दर्दनाक मौत

Bihar Road Accident: रोहतास दरिहट थाना क्षेत्र में एक थार गाड़ी ने बाइक सवार तीन युवकों को कुचल दिया, जिसमें से दो की मौत हो गई. नवादा में नेमदारगंज थाना क्षेत्र के चेता बीघा गांव के पास एक सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौत हो गई.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 25, 2026, 01:55 PM IST

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रोहतास में थार का तांडव!
रोहतास में थार का तांडव!

Bihar Road Accident: रोहतास जिला से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां दरिहट थाना क्षेत्र में एक थार गाड़ी का आतंक देखने को मिला. थार ने अनियंत्रित होकर बाइक सवार तीन युवकों को कुचल दिया, जिसमें से दो की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है. घायल नागा पासवान को इलाज के लिए सासाराम के सदस्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मरने वालों के नाम विकास कुमार सिंह और रुस्तम अंसारी बताया जा रहा है. बाइक सवार तीनों युवक भरकुरिया गांव के रहने वाले थे औक गांव से डेहरी की ओर जा रहे थे.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, थार जीप लगभग 50 मीटर तक बाइक को घसीटते हुए ले गई. लोगों का कहना है कि टक्कर मारने के बाद स्पलेंडर बाइक थार गाड़ी के पहिए में फस गई. जिस कारण बाइक काफी दूर तक घसीटते चली गई. घटना में विकास कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रुस्तम अंसारी और नागा पासवान को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया. अस्पताल पहुंचते-पहुंचते रुस्तम ने भी दम तोड़ दिया.

ये भी पढ़ें- पटना सिटी: छठ पूजा के दौरान गंगा में पांच युवक डूबे, 2 की मौत, एक लापता

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नागा पासवान की हालत अभी तक नाजुक बताई जा रही है. हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर काफी लोग इकट्ठा हो गए. स्थानीय लोगों ने पुलिस को भी सूचना दी. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी थार गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गए. पुलिस ने थार को जप्त कर लिया है. दूसरी ओर नवादा में एक सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौत हो गई. यह घटना नेमदारगंज थाना क्षेत्र के चेता बीघा गांव के पास हुई, जब दंपति साली के बेटा के जन्मदिन पार्टी से लौट रहे थे. हादसे में उनकी 11 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

मृतकों की पहचान नवादा के तेली टोला मोहल्ले निवासी 35 वर्षीय पंकज कुमार और उनकी पत्नी 35 वर्षीय सुषमा देवी के रूप में हुई है. उनकी बेटी परी कुमारी (11) की हालत गंभीर बनी हुई है. जानकारी के अनुसार, पंकज और सुषमा साली का बेटा का जन्मदिन मनाकर तेलीटोला अपने घर लौट रहे थे तभी इसी दौरान नेमदारगंज थाना क्षेत्र के चेता बीघा गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया. स्थानीय पुलिस शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. 

सहरसा से अमरजीत और नवादा से यशवंत की रिपोर्ट

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