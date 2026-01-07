Advertisement
जाति जनगणना कराना, पोलियो पिलाना और अब आवारा कुत्तों की जानकारी नगर निगम को देना, बिहार के शिक्षक आखिर क्या-क्या करेंगे?

Sasaram News: सासाराम नगर निगम के आदेश से शिक्षकों पर एक और जिम्मेदारी बढ़ गई है. जाति जनगणना और पोलियो अभियान के बाद अब स्कूलों के आसपास आवारा कुत्तों की जानकारी नगर निगम को देनी होगी. आदेश को लेकर शिक्षकों में नाराजगी देखी जा रही है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 07, 2026, 02:22 PM IST

Sasaram News: सासाराम नगर निगम के एक अजीबोगरीब आदेश ने शिक्षकों को दी है. नगर निगम क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को जारी पत्र में निगम प्रशासन ने स्कूल परिसरों और उसके आसपास घूम रहे आवारा कुत्तों से जुड़ी जानकारी जुटाने का जिम्मा सीधे शिक्षकों पर डाल दिया है. आदेश के अनुसार हर विद्यालय को एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करना होगा, जो स्कूल परिसर और आसपास मौजूद आवारा कुत्तों की संख्या, स्थिति और नियंत्रण से जुड़ी जानकारी नगर निगम को देगा. इस निर्देश के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब शिक्षक पढ़ाने के साथ-साथ कुत्तों की निगरानी भी करेंगे.

नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश
नगर निगम द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक विद्यालय को एक शिक्षक को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करना होगा. यह नोडल अधिकारी विद्यालय परिसर और आसपास भटकने वाले आवारा कुत्तों की संख्या, उनके खतरे और नियंत्रण के उपायों से संबंधित जानकारी निगम को देगा. बताया गया है कि नगर निगम क्षेत्र में डॉग पाउंड बनाने की योजना पर काम चल रहा है, जिसके लिए यह डेटा जुटाया जा रहा है.

नगर आयुक्त का पक्ष
इस मामले में सासाराम नगर निगम के आयुक्त विकास कुमार ने बताया कि यह निर्देश सरकार की गाइडलाइन के तहत जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों की समस्या को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से नोडल अधिकारी की सूची मांगी गई है, ताकि क्षेत्रवार स्थिति का आकलन किया जा सके और उचित कदम उठाए जा सकें.

शिक्षकों पर बढ़ता बोझ बना सवाल
हालांकि इस आदेश के बाद बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि पहले से ही शिक्षकों से जनगणना, बीएलओ, जाति गणना जैसे गैर-शैक्षणिक कार्य कराए जाते रहे हैं. अब आवारा कुत्तों से जुड़ी जिम्मेदारी भी जोड़ दी गई है. नगर निगम के इस फैसले को लेकर शिक्षकों में नाराजगी है और यह आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर शिक्षकों से पढ़ाई के अलावा और कितनी जिम्मेदारियां दी जाएंगी.

रिपोर्ट: अमरजीत कुमार यादव

