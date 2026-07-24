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सासाराम में पुलिस बैरक की छत पर BSAP जवान ने की आत्महत्या, नेपाल का रहने वाला था मृतक

Sasaram News: पुलिस बैरक की छत पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP-1) के एक जवान ने अपनी ही सर्विस कार्बाइन से खुद को सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 24, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 05:18 PM IST
सासाराम में पुलिस बैरक की छत पर BSAP जवान ने की आत्महत्या, नेपाल का रहने वाला था मृतक
Image Credit: (Z News) सासाराम में पुलिस बैरक की छत पर BSAP जवान ने की आत्महत्या

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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