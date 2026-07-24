/सासाराम में पुलिस बैरक की छत पर BSAP जवान ने की आत्महत्या, नेपाल का रहने वाला था मृतक

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सासाराम के करबंदिया थाना परिसर में दुखद घटना घटी है. थाना परिसर स्थित पुलिस बैरक की छत पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP-1) के एक जवान ने अपनी ही सर्विस कार्बाइन से खुद को सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली. गोली की तेज आवाज सुनते ही थाना परिसर में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में जब पुलिसकर्मी छत पर पहुंचे, तो जवान खून से लथपथ पड़ा हुआ था. अत्यधिक रक्तस्राव और सिर में गंभीर चोट के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी.
नेपाल का मूल निवासी था मृतक जवान
मृतक जवान की पहचान किशोर राणा के रूप में हुई है. वह गोर्खा कोटे से BSAP-1 में तैनात था. मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था. हालांकि, वर्तमान में उसका परिवार झारखंड की राजधानी रांची के डोरंडा इलाके में निवास करता है. किशोर राणा की तैनाती पिछले कुछ समय से करबंदिया थाने में की गई थी.
दाहिनी कनपटी पर मारी गोली
घटना वाले दिन वह अपनी सर्विस कार्बाइन राइफल लेकर बैरक की छत पर गया और हथियार को अपनी दाहिनी कनपटी पर सटाकर ट्रिगर दबा दिया. गोली सिर को पार करती हुई निकल गई, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई.
पुलिस महकमे में हड़कंप
घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. रोहतास के पुलिस अधीक्षक (SP) रौशन कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि BSAP जवान किशोर राणा ने अपनी सर्विस गन से खुदकुशी की है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया है.
सिर में गोली लगने की पुष्टि
घटना के तुरंत बाद जवान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेजा गया. सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉ. संजय कुमार ने बताया कि जवान की मौत सिर में गोली लगने के कारण हुई है.
रिपोर्ट: अमरजीत यादव