भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पर FIR दर्ज, जानिए क्यों

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में हुए मतदान के बाद मतगणना के ठीक एक दिन पहले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह विवाद में घिर गई हैं. ज्योति सिंह पर एक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने के आरोप में के दर्ज किया गया है. ध्यान दें कि ज्योति सिंह रोहतास जिले की काराकाट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं.

क्या है पूरा मामला जानिए

दरअसल, ज्योति सिंह 10 नवंबर 2025 की रात बिहार चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बिक्रमगंज के विंध्यवासिनी होटल में 15-18 समर्थकों के साथ रुकीं हुई थीं. जो आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन था. इसी दौरान पुलिस ने होटल पर छापामारी की. बिक्रमगंज के एसडीएम प्रभात कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने होटल पर रूटीन जांच की थी. एसडीएम ने इसे चुनावी प्रचार की कोशिश माना.

बता दें कि मतदान से दो दिन पहले चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी जाती है. चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस दौरान किसी उम्मीदवार या उनके समर्थकों को प्रचार सामग्री या लोगों को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है. अगर ऐसा होता है तो यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है.

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पर यह एफआईआर एसडीए प्रभात कुमार की शिकायत पर दर्ज की गई है. ज्योति सिंह पर 11-12 नवंबर 2025 को बिक्रमगंज थाने में FIR दर्ज की गई. वहीं, एसडीएम (SDM) ने कहा कि यह पूरी तरह नियमों के तहत की गई कार्रवाई है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कदम उठाए जाएंगे.

