Chenari Vidhan Sabha Seat: किसानों के लिए पानी, रोजगार और विकास बना चुनावी मुद्दा, कांग्रेस-भाजपा में सीधी टक्कर

Chenari Assembly Election: रोहतास जिले की चेनारी विधानसभा क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के लिए जानी जाती है. यहां का गुप्ता धाम, दुर्गावती डैम और गुरही लड्डू इलाक़े की पहचान माने जाते हैं. जातीय समीकरण में ब्राह्मण और कोईरी समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जबकि यादव, राजपूत और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी अच्छी है.

इस क्षेत्र में विकास और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है. किसानों की प्रमुख मांग है कि दुर्गावती डैम से खेतों तक पानी सही तरीके से पहुंचाया जाए. चेनारी बाजार में अक्सर जाम की गंभीर समस्या रहती है, जिससे आम लोगों और व्यापारियों को काफी परेशानी होती है. स्वास्थ्य व्यवस्था नाजुक हालत में है और पहाड़ी गांवों में सड़क सुविधा न होना आज भी सबसे बड़ी चुनौती है. जनता की अन्य प्रमुख मांगों में गुप्ता धाम मंदिर में बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध कराना भी शामिल है.

2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मुरारी प्रसाद गौतम ने जदयू के लल्लन पासवान को हराया था. इसके बाद मुरारी प्रसाद गौतम भाजपा में शामिल हो गए. पिछले कुछ चुनावों में कांग्रेस, जदयू, राजद और आरएलएसपी का इस क्षेत्र में प्रभाव रहा है. वर्तमान में यहां प्रमुख दावेदारी कांग्रेस और भाजपा के बीच दिख रही है.

रोहतास जिले की अन्य सीटों पर फिलहाल राजद और वामपंथी दल मजबूत स्थिति में हैं. सासाराम, दिनारा, नोखा और डेहरी सीट राजद के पास है, कराकाट माले के पास और करगहर कांग्रेस के पास है. चेनारी सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन अब उसके विधायक भाजपा में शामिल हो चुके हैं.

