चुनाव-प्रचार के आखिरी दिन रोहतास-औरंगाबाद में सीएम नीतीश की जनसभा, NDA प्रत्याशियों को जिताने की अपील की

CM Nitish Rally: रोहतास जिले के करगहर विधानसभा के इटवाडीह मे सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन के जदयू प्रत्याशी वशिष्ठ सिंह के पक्ष मे चुनावी जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश-मोदी की साझेदारी ने बिहार को “जंगल राज” से मुक्त कराया और वंशवाद की राजनीति को खत्म किया. नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 2005 से पहले बिहार में डर और भय का माहौल था. उस समय पढ़ाई, बिजली, सड़क और अन्य व्यवस्था नहीं थी.

नोखा और काराकाट में चुनावी सभा

उन्होंने आगे कहा कि बिहार में सभी जाति धर्म के लोगों के लिए काम किया गया है और आगे भी काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पहले वाले ने कोई काम नहीं किया है. उसे वोट मत दीजिएगा. इस दौरान उन्होंने जदयू प्रत्याशी वशिष्ठ सिंह को मत देने की अपील की. बता दें की सीएम नीतीश कुमार ने रोहतास जिले में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नोखा और काराकाट में भी चुनावी सभा को संबोधित किया.

विक्रमगंज में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने काराकाट विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित जद (यू) प्रत्याशी महाबली सिंह और दिनारा विधानसभा क्षेत्र से रालोमो प्रत्याशी आलोक कुमार सिंह के पक्ष में मतदान की अपील की. साथ ही रोहतास के गढ़ नोखा में क्षेत्र की जनता के अपार समर्थन के प्रति आभार व्यक्त किया और नोखा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित जद (यू) प्रत्याशी नागेन्द्र चंद्रवंशी के समर्थन में मतदान की अपील की.

औरंगाबाद के नबीनगर में भी चुनावी सभा

इतना ही नहीं, सीएम नीतीश औरंगाबाद के नबीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने जेडीयू प्रत्याशी चेतन आनंद के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया. नबीनगर खेल मैदान में आयोजित इस सभा मे नीतीश के भाषण को सुनने बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थी. इसके अलावा एनडीए के सभी प्रत्याशी, घटक दलों से जुड़े सभी कार्यकर्ता और उनके जिलाध्यक्ष मौजूद रहे. अपने संबोधन में नीतीश ने सरकार के किए गए कार्यो को लोगों को बताया और राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.

