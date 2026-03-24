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रोहतास में मुख्यमंत्री की 'समृद्धि यात्रा', दिया 480 करोड़ की योजनाओं का तोहफा

CM Nitish Kumar Rohtas Visit: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोहतास जिले के डेहरी में अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान 480 करोड़ रुपये की 308 योजनाओं का उद्घाटन किया. बीएमपी मैदान की जनसभा में उन्होंने 2005 के बाद बिहार में आए बदलावों, खासकर सड़क, बिजली, शिक्षा और महिला सुरक्षा के क्षेत्रों में हुई प्रगति का उल्लेख किया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 24, 2026, 05:11 PM IST

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रोहतास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा'
रोहतास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा'

सासाराम और पूरे रोहतास जिले के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी 'समृद्धि यात्रा' के तहत डेहरी पहुंचे, जहाँ उन्होंने विकास की झड़ी लगा दी. मुख्यमंत्री ने लगभग 480 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत वाली कुल 308 विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इस दौरान उनके साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी, सुनील कुमार और दीपक प्रकाश समेत कई विधायक व विधान पार्षद मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने सबसे पहले डेहरी में नवनिर्मित वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का बारीकी से निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.

बीएमपी मैदान में उमड़ा जनसैलाब

निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री डेहरी के बीएमपी (BMP) मैदान पहुंचे, जहाँ एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्षी दलों और पिछली सरकारों पर तीखा हमला बोला. नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले की सरकारों ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया था, लेकिन जब से उनकी सरकार आई है, तब से विकास का काम एक पल के लिए भी नहीं रुका. उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों के क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले लोग शाम ढलने के बाद घर से निकलने में डरते थे, लेकिन आज बिहार की बेटियां और महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती हैं.

महिला सशक्तिकरण और सांप्रदायिक सौहार्द पर जोर

मुख्यमंत्री ने गर्व के साथ कहा कि आज बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है और सरकारी नौकरियों में भी उन्हें व्यापक प्रतिनिधित्व दिया गया है. अल्पसंख्यकों के कल्याण पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लिए उनकी सरकार ने अभूतपूर्व काम किए हैं. उन्होंने याद दिलाया कि पहले जहाँ हिंदू-मुस्लिम के बीच अक्सर तनाव और झगड़े होते थे, वहीं आज समाज के सभी वर्ग मिलजुल कर रह रहे हैं. मुख्यमंत्री ने इसे अपनी सरकार की सबसे बड़ी सामाजिक उपलब्धि बताया.

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कृषि, बिजली और स्वास्थ्य में आत्मनिर्भर बिहार

अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने साल 2008 से शुरू किए गए 'कृषि रोड मैप' की सफलता की चर्चा की. उन्होंने कहा कि आज बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका है और किसानों की आय में भी काफी वृद्धि हुई है. बिजली के क्षेत्र में उन्होंने बताया कि 2018 के बाद हर घर तक बिजली पहुँचाई गई और अब घरेलू बिजली को काफी हद तक मुफ्त कर दिया गया है. स्वास्थ्य सेवाओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि रोहतास समेत कई जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं और पटना के PMCH को दुनिया के बेहतरीन अस्पतालों की तर्ज पर 'वर्ल्ड क्लास' बनाया जा रहा है.

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उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जताया भरोसा

इस मौके पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी जनता को संबोधित किया. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके शासनकाल में बिहार विकास के पथ पर तेजी से दौड़ रहा है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि एनडीए सरकार बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और रोहतास जैसे जिलों के सर्वांगीण विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी.

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