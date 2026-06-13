Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Rohtas  
  • /अक्षिता राज के साथ 7 फेरे लेंगे क्रिकेटर आकाशदीप, सामने आया शादी का पूरा शेड्यूल

अक्षिता राज के साथ 7 फेरे लेंगे क्रिकेटर आकाशदीप, सामने आया शादी का पूरा शेड्यूल

Indian Cricketer Akashdeep: तेज गेंदबाज आकाशदीप बिहार के रोहतास जिले के सासाराम के बड्डी गांव के रहने वाले हैं. इसी गांव में 21 जून को तिलक का कार्यक्रम होगा. आकाशदीप की शादी का समारोह शिवसागर थाना क्षेत्र के बड्डी गांव में आयोजित होगा.

Written ByShailendra
Published: Jun 13, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:58 PM IST
अक्षिता राज के साथ 7 फेरे लेंगे क्रिकेटर आकाशदीप, सामने आया शादी का पूरा शेड्यूल
Image Credit: अक्षिता राज के साथ 7 फेरे लेंगे क्रिकेटर आकाशदीप (Photo-AI)

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अक्षिता राज के साथ 7 फेरे लेंगे क्रिकेटर आकाशदीप, सामने आया शादी का पूरा शेड्यूल
Cricketer Akashdeep3 min ago
2
Patna Metro7 min ago
3
siwan police36 min ago
4
patna news58 min ago
5
Madhepura love marriage1 hr ago