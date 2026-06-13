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Cricketer Akashdeep: इंडियन क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप की शादी की तैयारी जारी है. वह अपनी शादी का कार्ड खुद बांट रहे हैं. इसी क्रम में आकाशदीप बिहार सरकार में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह को एक कार्ड दिया. जानकारी के अनुसार, आकाशदीप की शादी में कई बड़ी हस्तियां शामिल हो सकती हैं. तेज गेंदबाज आकाशदीप की शादी को लेकर तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है. आकाशदीप के पिता शारीरिक शिक्षक थे. माता लड्डडूमा देवी गृहिणी हैं.
तेज गेंदबाज आकाशदीप बिहार के रोहतास जिले के सासाराम के बड्डी गांव के रहने वाले हैं. इसी गांव में 21 जून को तिलक का कार्यक्रम होगा. आकाशदीप की शादी का समारोह शिवसागर थाना क्षेत्र के बड्डी गांव में आयोजित होगा. इसके बाद वाराणसी के एक फाइव स्टार होटल में 24 जून शादी होगी. चलिए जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप की शादी का पूरा शेड्यूल क्या है?
आकाशदीप की शादी का पूरा शेड्यूल, जानिए
आकाशदीप के पैतृक गांव बड्डी में 21 जून को तिलक समारोह का आयोजन होगा.
मेहंदी की रस्म को 22 जून को बड्डी गांव में ही होगी.
हल्दी की रस्म गांव में पारंपरिक गीतों और मेहमानों के बीच 23 जून को होगी.
वाराणसी के एक फाइव स्टार होटल में 24 जून को पांच सितारा होटल में शादी होगी.
बंगाल में आकाशदीप ने शुरू में क्लब क्रिकेट खेला है. उन्होंने बंगाल क्रिकेट का प्रतिनिधित्व भी किया है. आकाशदीप को आईपीएल में इस साल केकेआर ने एक करोड़ रुपये में खरीदा था. हालांकि, फिटनेस की वजह से वह नहीं खेल पाए. लखनऊ सुपर जायन्ट्स ने आकाशदीप को पिछले साल 8 करोड़ में खरीदा था. आरसीबी ने साल 2022 में 20 लाख में खरीदा था. वह आईपीएल 2024 तक 50 लाख की बेस प्राइस पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेल रहे थे. आकाशदीप ने 29 मैचों में 103 विकेट लिए हैं.
बता दें कि तेज गेंदबाज आकाशदीप की शादी रोहतास जिले के डेहरी के मानिकपुर की रहने वाली अक्षिता राज से होगी. वह एक सामान्य परिवार से हैं. आकाशदीप और अक्षिता राज की शादी रिश्तेदारों ने तय की है.