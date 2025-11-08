Advertisement
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की फिसली 'जुबान', आरजेडी-कांग्रेस के साथ जदयू को भी लपेट लिया

Rohtas News: रोहतास के काराकाट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में कुछ ऐसा कह दिया जो अब चर्चा का विषय बन गया है. उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 08, 2025, 11:01 PM IST

Rajnath Singh Slip of Tongue: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है तो दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव-प्रचार जारी है. इसी क्रम में आज  (8 नवंबर) रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रोहतास में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे, लेकिन उनका भाषण राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया. रोहतास में आयोजित जनसभा के दौरान राजनाथ सिंह की जुबान फिसली और उन्होंने भाषण में गलती से जदयू का नाम ले लिया. 

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

राजनाथ सिंह की फिसली जुबान
दरअसल, रोहतास जिले के काराकाट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी सभा का संबोधित कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने ये कह दिया कि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस यह सभी पार्टियां बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंक कर उनका समर्थन हासिल करना चाहती है. बोलने के लहजे से ऐसा लग रहा था कि वह राजद बोलना चाह रहे थे लेकिन वह राजद से पहले जदयू बोल गए. ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है. विपक्ष इसे तरह-तरह से वायरल कर रहा है. राजनाथ सिंह ने यह संबोधन आज बिक्रमगंज के एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दिया. 

राहुल गांधी को लिया निशाने पर 
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि बिहार के लोगों की वोट की चोरी हुई है तो वे चुनाव आयोग में लिखित शिकायत क्यों नहीं करते? उनके पास मुद्दों की कमी है, वह जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. वर्तमान में, वह सामाजिक न्याय के पुरोधा बनते हैं और कहते हैं कि हर जाति को उसका अधिकार मिलना चाहिए. समाज में सभी को अपना अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि अगर वह नेता बनना चाहते हैं, तो त्याग भी करना पड़ेगा. आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं. जब विपक्ष का नेता बनने की बात आई, तो आपको कोई पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, आदिवासी, मुस्लिम नहीं दिखा, आप खुद विपक्ष के नेता बन गए और सामाजिक न्याय पुरोधा बनते हैं.'

रिपोर्ट: अमरजीत कुमार यादव

Rajnath Singh Slip of Tonguebihar chunav 2025

