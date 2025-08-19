Dehri Vidhan Sabha Seat: राजद-भाजपा में सीधी टक्कर, रोजगार और विकास पर टिकी सियासत
Dehri Vidhan Sabha Seat: राजद-भाजपा में सीधी टक्कर, रोजगार और विकास पर टिकी सियासत

Bihar Chunav 2025: रोहतास जिले की डेहरी विधानसभा सीट पर इस बार भी विकास और रोजगार चुनावी मुद्दों में सबसे आगे हैं. डालमियानगर औद्योगिक समूह को फिर से चालू करने की मांग यहां सबसे बड़ी आवाज़ बनकर उभर रही है. 2020 में राजद ने भाजपा को हराया था और इस बार भी मुकाबला सीधा दोनों के बीच है.

Written By  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 19, 2025, 10:30 PM IST

डेहरी विधानसभा
डेहरी विधानसभा

Dehri Assembly Election: रोहतास जिले की डेहरी विधानसभा सीट सोन नदी के किनारे बसी है और यह इलाका डालमियानगर औद्योगिक समूह की वजह से खास पहचान रखता है. कभी यहां उद्योगों की वजह से लोगों को रोज़गार मिलता था, लेकिन अब फैक्ट्रियां बंद होने से बेरोजगारी बड़ी समस्या बन गई है. यही कारण है कि डेहरी में हर चुनाव का मुख्य मुद्दा रोजगार और विकास ही रहा है.

यहां के लोग आज भी पेयजल संकट, यातायात जाम और अतिक्रमण जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं. खासकर नगर क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण सड़कें संकरी हो गई हैं और घंटों तक ट्रैफिक जाम आम बात है. ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की समस्या और बेरोजगारी को लेकर लोगों में नाराजगी साफ दिखती है.

पिछले विधानसभा चुनाव में राजद के फतेह बहादुर सिंह ने भाजपा उम्मीदवार सत्यनारायण यादव को हराकर यह सीट अपने नाम की थी. इससे पहले यहां राजद और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता रहा है. 2020 के नतीजों ने साबित किया कि यादव, मुस्लिम और कोईरी वोट बैंक एकजुट होकर राजद को बढ़त दिला सकता है.

डेहरी विधानसभा में पासवान, यादव, मुस्लिम और कोईरी वोटर्स की संख्या निर्णायक मानी जाती है. माना जा रहा है कि अगर यादव, मुस्लिम और कोईरी वोटर एक साथ आते हैं तो यह समीकरण किसी भी पार्टी के लिए जीत का रास्ता आसान कर सकता है.

इस बार भी मुकाबला सीधा राजद और भाजपा के बीच है. दोनों ही पार्टियां यहां रोजगार और विकास को मुद्दा बना रही हैं. स्थानीय लोग डालमियानगर औद्योगिक समूह को फिर से चालू करने की मांग बार-बार उठा रहे हैं. उनका कहना है कि अगर फैक्ट्रियां शुरू हो जाएं तो बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है.

रोहतास जिले की अन्य सीटों पर फिलहाल राजद और कांग्रेस का दबदबा है. सासाराम, दिनारा और नोखा सीट राजद के पास है, जबकि करगहर और चेनारी पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है. कराकाट सीट माले के पास है. ऐसे में डेहरी विधानसभा का चुनाव नतीजा पूरे जिले की सियासत पर असर डाल सकता है.

