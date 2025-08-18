Dinara Vidhan Sabha Seat: दिनारा विधानसभा में राजद का दबदबा, लेकिन NDA समीकरण बदलने को तैयार
Dinara Vidhan Sabha Seat: दिनारा विधानसभा में राजद का दबदबा, लेकिन NDA समीकरण बदलने को तैयार

Bihar Chunav 2025: दिनारा विधानसभा क्षेत्र विकास की बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है. यहां सिंचाई का पानी खेतों तक नहीं पहुंचता, सड़क और स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं और पेयजल संकट भी बड़ी समस्या है. 2020 के चुनाव में राजद के विजय मंडल ने जदयू के जयकुमार सिंह को हराकर सीट जीती थी.

Aug 18, 2025

दिनारा विधानसभा क्षेत्र
दिनारा विधानसभा क्षेत्र

Dinara Vidhan Sabha Seat: रोहतास जिले की दिनारा विधानसभा लंबे समय से विकास की कमी से जूझ रही है. यहां खेतों के अंतिम छोर तक सिंचाई का पानी नहीं पहुंच पाना किसानों की बड़ी समस्या है. इसके अलावा सड़क की खराब हालत, पेयजल संकट, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और बेरोजगारी आम जनता की सबसे बड़ी चिंता है. ग्रामीण इलाकों में किसान अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिलने से परेशान हैं, वहीं युवाओं की सबसे बड़ी मांग रोजगार और अच्छी शिक्षा व्यवस्था है.

2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से राजद के विजय मंडल ने जदयू के दिग्गज नेता जयकुमार सिंह को हराकर बड़ा उलटफेर किया था. दिनारा विधानसभा का इतिहास देखें तो यहां पर राजद और जदयू के बीच ही मुकाबला होता आया है. कभी जदयू ने जीत दर्ज की तो कभी राजद ने. यानी यहां की जनता बार-बार पार्टियों को बदलकर अपना संदेश देती रही है. यही वजह है कि यह सीट हर चुनाव में बेहद अहम मानी जाती है.

आगामी चुनाव में राजद और जदयू ही प्रमुख दावेदार के रूप में मैदान में होंगे. जातीय समीकरण की बात करें तो यादव और रविदास नायक समुदाय की संख्या अच्छी खासी है. इसके अलावा मुस्लिम, राजपूत और ब्राह्मण मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं और चुनावी नतीजों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं. इलाके की धार्मिक पहचान भी महत्वपूर्ण है. भालुनी भवानी धाम और महावीर मंदिर यहां की आस्था के बड़े केंद्र हैं, जो इस क्षेत्र को सांस्कृतिक महत्व भी देते हैं.

इस क्षेत्र के लोगों की मुख्य मांग है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जाए, खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचे और किसानों की उपज का उचित मूल्य मिले. इसके साथ ही युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएं. साफ पेयजल की सुविधा भी यहां की बड़ी जरूरत है.

रोहतास जिले की मौजूदा राजनीतिक तस्वीर देखें तो सासाराम, दिनारा, नोखा और डेहरी सीट पर राजद का कब्जा है. कराकाट माले के पास है, जबकि करगहर और चेनारी कांग्रेस के पास थीं. हालांकि, हाल ही में चेनारी सीट से कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं, जिससे नए समीकरण बनने की संभावना बढ़ गई है.

