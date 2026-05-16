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Sasaram Accident: अचानक टूट गया झूला और सब कुछ मिनटों में हो गया, डिज्नीलैंड मेले में बड़ा हादसा, कई घायल

Sasaram Accident: सासाराम के डिज्नीलैंड मेले में झूला टूटने से कई लोग घायल हो गए. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस दुर्घटना में कुछ बच्चों और महिलाओं को चोटें आई हैं, उनका इलाज इस समय सदर अस्पताल में चल रहा है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 16, 2026, 06:54 AM IST

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सासाराम में बड़ा हादसा: डिज़्नीलैंड मेले में झूला टूटने से मची चीख-पुकार (Photo-AI)
सासाराम में बड़ा हादसा: डिज़्नीलैंड मेले में झूला टूटने से मची चीख-पुकार (Photo-AI)

Sasaram News: सासाराम में आयोजित डिज्नीलैंड मेले में 15 मई, 2026 शुक्रवार की शाम एक बड़ा हादसा हो गया. यहां डिज्नीलैंड मेले में झूला टूटने से कई लोग घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस हादसे में झूले पर सवार कई लोग जमीन पर आ गिरे, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं.

दरअसल, शुक्रवार की शाम थी, डिज्नीलैंड मेला अपने शबाब पर था और बड़ी संख्या में लोग आनंद लेने पहुंचे थे, तभी अचानक उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक बड़ा झूला अचानक तकनीकी खराबी की वजह से टूटकर गिर गया. 

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हवा में चक्कर काटते समय अनियंत्रित होकर अपनी धुरी से अलग हो गया. चीख-पुकार मचते ही मेले में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई. स्थानीय लोगों और मेला आयोजकों की मदद से घायलों को तुरंत मलबे से बाहर निकाला गया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा. सभी घायलों को तत्काल सासाराम सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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