सासाराम पुलिस की बहादुरी रंग लाई, एनकाउंटर के बाद अपहरणकर्ता गिरफ्तार और शिक्षक सुरक्षित घर लौटे

सासाराम से बड़ी खबर सामने आई है. नगर थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच शनिवार देर शाम मुठभेड़ हुई. इस दौरान पुलिस ने दो कुख्यात अपराधियों को गोली मारकर घायल कर दिया और सात को मौके से गिरफ्तार कर लिया. घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

पुलिस की कार्रवाई में जिन अपराधियों को पकड़ा गया, उनमें कैमूर जिला के बिलोरी निवासी प्रभात कुमार उर्फ सोनू गुप्ता और मुजान गांव निवासी सुरेश राम शामिल हैं. दोनों के पैरों में गोली लगी है. इसके अलावा इंदल राम और रामाशीष शर्मा को भी चोटें आई हैं. अब तक कुल सात अपराधी पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं.

पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से दो देशी कट्टा और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. यह गिरोह लंबे समय से आपराधिक वारदातों में सक्रिय बताया जाता है. पुलिस का मानना है कि इस गैंग का मकसद अपहरण कर फिरौती वसूलना था.

इन अपराधियों ने कोचस थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय कपसिया में पदस्थ शारीरिक शिक्षक दिलीप कुमार का अपहरण कर लिया था. अपहृत शिक्षक दिलीप कुमार परसथूआ थाना क्षेत्र के रूपीबांध गांव के रहने वाले हैं. उन्हें सासाराम के तकिया बाजार स्थित एक अर्धनिर्मित मकान में बंधक बनाकर रखा गया था. अपराधियों ने उनके परिजनों से 5 लाख रुपये की फिरौती की मांग की थी.

एसडीपीओ-2 कुमार वैभव को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने फौरन पुलिस बल के साथ छापेमारी की योजना बनाई. जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, अपराधियों ने पुलिस टीम पर हथियार तान दिए और गोलियां चलानी शुरू कर दीं. इसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें दो अपराधी गोली लगने से घायल हो गए. बाकी अपराधियों को दबोच लिया गया.

पुलिस ने इस दौरान अपहृत शिक्षक को सुरक्षित मुक्त करा लिया. घायल अपराधियों को इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि, पुलिस ने इस पूरे मामले में फिलहाल ज्यादा कुछ कहने से परहेज किया है. एसडीपीओ कुमार वैभव ने घटना की पुष्टि की है और बताया कि पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.

इनपुट- अमरजीत कुमार यादव

