सासाराम पुलिस की बहादुरी रंग लाई, एनकाउंटर के बाद अपहरणकर्ता गिरफ्तार और शिक्षक सुरक्षित घर लौटे
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2894015
Zee Bihar JharkhandBH Rohtas  

सासाराम पुलिस की बहादुरी रंग लाई, एनकाउंटर के बाद अपहरणकर्ता गिरफ्तार और शिक्षक सुरक्षित घर लौटे

सासाराम नगर थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में दो अपराधी गोली लगने से घायल हो गए और सात को गिरफ्तार किया गया. अपराधियों ने कोचस के एक शिक्षक का अपहरण कर 5 लाख की फिरौती मांगी थी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 23, 2025, 10:05 PM IST

Trending Photos

सासाराम में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़
सासाराम में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़

सासाराम से बड़ी खबर सामने आई है. नगर थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच शनिवार देर शाम मुठभेड़ हुई. इस दौरान पुलिस ने दो कुख्यात अपराधियों को गोली मारकर घायल कर दिया और सात को मौके से गिरफ्तार कर लिया. घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

पुलिस की कार्रवाई में जिन अपराधियों को पकड़ा गया, उनमें कैमूर जिला के बिलोरी निवासी प्रभात कुमार उर्फ सोनू गुप्ता और मुजान गांव निवासी सुरेश राम शामिल हैं. दोनों के पैरों में गोली लगी है. इसके अलावा इंदल राम और रामाशीष शर्मा को भी चोटें आई हैं. अब तक कुल सात अपराधी पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं.

पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से दो देशी कट्टा और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. यह गिरोह लंबे समय से आपराधिक वारदातों में सक्रिय बताया जाता है. पुलिस का मानना है कि इस गैंग का मकसद अपहरण कर फिरौती वसूलना था.

इन अपराधियों ने कोचस थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय कपसिया में पदस्थ शारीरिक शिक्षक दिलीप कुमार का अपहरण कर लिया था. अपहृत शिक्षक दिलीप कुमार परसथूआ थाना क्षेत्र के रूपीबांध गांव के रहने वाले हैं. उन्हें सासाराम के तकिया बाजार स्थित एक अर्धनिर्मित मकान में बंधक बनाकर रखा गया था. अपराधियों ने उनके परिजनों से 5 लाख रुपये की फिरौती की मांग की थी.

एसडीपीओ-2 कुमार वैभव को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने फौरन पुलिस बल के साथ छापेमारी की योजना बनाई. जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, अपराधियों ने पुलिस टीम पर हथियार तान दिए और गोलियां चलानी शुरू कर दीं. इसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें दो अपराधी गोली लगने से घायल हो गए. बाकी अपराधियों को दबोच लिया गया.

पुलिस ने इस दौरान अपहृत शिक्षक को सुरक्षित मुक्त करा लिया. घायल अपराधियों को इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि, पुलिस ने इस पूरे मामले में फिलहाल ज्यादा कुछ कहने से परहेज किया है. एसडीपीओ कुमार वैभव ने घटना की पुष्टि की है और बताया कि पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.

इनपुट- अमरजीत कुमार यादव

ये भी पढ़ें- Nalanda News: सादे लिबास में गई पुलिस को चोर समझ बैठे ग्रामीण, हमला कर किया जख्मी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Sasaram News

Trending news

Darbhanga News
दरभंगा में कमला नदी में नहाने गईं पांच लड़कियां डूबीं, बचाने गए किशोर की भी मौत
Nalanda News
Nalanda News: सादे लिबास में गई पुलिस को चोर समझ बैठे ग्रामीण, हमला कर किया जख्मी
Jehanabad news
जहानाबाद में फल्गु नदी का कहर, बराज से छोड़ा गया 1.23 लाख क्यूसेक पानी बना आफत
Bagaha News
बगहा विधानसभा सम्मेलन से NDA का चुनावी शंखनाद, RJD पर जेडीयू और लोजपा का करारा हमला
Mayank Singh
रामगढ़ कोर्ट में पेश हुआ कुख्यात अपराधी मयंक सिंह, अजरबैजान से लाया गया भारत
Indian railways
20% की छूट...त्योहारी सीजन में रेलवे का बड़ा तोहफा, जानें कैसे उठाएं लाभ
Jehanabad flood
Jehanabad Flood: फल्गु नदी उफान पर, तटबंध टूटने से कई गांवों में बाढ़ का कहर
Jehanabad news
बंद घर में हुई चोरी, 8 लाख के गहने और नकदी पर चोरों ने किया हाथ साफ
lallan singh
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का राहुल और तेजस्वी पर हमला, कहा- बौखलाना वाजिब
Jehanabad news
जहानाबाद में 9 वर्षीय छात्र ढाई महीने से लापता, परिजनों का पुलिस पर लापरवाही का आरोप
;