Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2941075
Zee Bihar JharkhandBH Rohtas  

Bihar News: ट्रक-ऑटो की टक्कर की चपेट में आया पूरा परिवार, त्यौहारों के माहौल में पसरा मातम

Bihar News: रोहतास के तिलौथू थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह ट्रक और ऑटो की भीषण टक्कर हो गई. ट्रक के ओवरलोडेड होने के कारण ड्राइवर का नियंत्रण खो गया था. इसी कारण ट्रक सीधा ऑटो से टक्करा गई. हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 29, 2025, 12:52 PM IST

Trending Photos

रोहतास सड़क हादसा
रोहतास सड़क हादसा

Bihar News: बिहार के रोहतास जिले के तिलौथू थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक अनियंत्रित ट्रक और ऑटो की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार, यह हादसा तिलौथू-डेहरी मार्ग स्थित एक पेट्रोल पंप के निकट हुआ.

जानकारी के मुताबिक, ट्रक डेहरी की ओर जा रहा था और ओवरलोडेड होने के कारण तिलौथू पेट्रोल पंप के पास वाहन से ड्राइवर का नियंत्रण खो गया और उसने ऑटो को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए. इस दुर्घटना में ऑटो पर सवार तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.

ये भी पढे़ं: तेज रफ्तार का कहर! कार और बाइक की टक्कर, बाइक सवार की मौत

Add Zee News as a Preferred Source

सूचना मिलने के बाद पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई और लोगों की मदद से सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया. चिकित्सकों के अनुसार, घायल की हालत नाजुक है. वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है. सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जाते हैं. मृतकों की पहचान चितरंजन यादव उर्फ अंशु, सोनाक्षी कुमारी (10) और आयुष कुमार (8) के रूप में की गई है. सभी औरंगाबाद जिले के नबीनगर के रहने वाले थे. नवरात्रि के सप्तमी के दिन हुए इस हादसे के बाद मृतकों के घर पर दशहरा की खुशी मातम में बदल गई है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में भी मातम पसर गया है.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar NewsBihar Accident News Today

Trending news

bihar chunav 2025
BJP की कमेटियों में चंपारण हावी, 5 नेताओं को मिली जगह, जानें क्यों मिली इतनी तवज्जो?
Jharkhand news
बोकारो स्टील प्लांट प्रशासन की लापारवाही से झुलसे तीन मजदूर
Jharkhand news
बोकारो स्टील प्लांट प्रशासन की लापारवाही से झुलसे तीन मजदूर
Bihar News
चकाई अस्पताल में ANM के साथ दुर्व्यवहार का मामला गरमाया, ABVP ने कर दी ये बड़ी मांग
Bihar gets seven new trains
बिहार को मिली सात नई ट्रेनों की सौगात, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दिखाई हरी झंडी
Samastipur Crime News
अपराधियों के हौसले बुलंद, पिस्तौल दिखाकर आलू-प्याज कारोबारी से 3 लाख लूटे
patna news
यूपी का 'आई लव मोहम्मद' विवाद बिहार पहुंचा, पटना में CM योगी के खिलाफ प्रदर्शन
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live Updates: बिहार NDA में जल्द होगा सीट शेयरिंग, महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस ने तय कर लिए प्रत्याशी
Bettiah news
Bettiah: दुर्गापूजा त्योहार में असमाजिक तत्वों की खैर नहीं, एसपी ने खुद संभाली कमान
Banka Police
Banka: 10 सालों से फरार 25 हजार का इनामी कुख्यात अपराधी, चढ़ा पुलिस के हत्थे
;